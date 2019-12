Netrefili jste se s dárkem? Zkuste ho vrátit nebo vyměnit

Vánoční dárky vybíráme s velkou pečlivostí. Přesto se však může stát, že obdarovaného nepotěší tak, jak bychom chtěli. Je však škoda, aby věc jen lapala prach.

Nabízí se totiž hned několik možností, jak z takové šlamastiky ven. Obchodníci jsou v době Vánoc k zákazníkům vstřícnější a nabízejí možnost zboží vrátit nebo vyměnit i nad rámec povinností daných zákonem.

Do kdy je možné vrátit zboží na e-shop

Jednodušší to je v případě, že jste dárek koupili přes e-shop. Zde totiž platná legislativa umožňuje zboží do 14 dnů od převzetí vrátit, a to bez udání důvodu. A je jedno, jestli vám zboží přivezli až domů, nebo jste si ho vyzvedli v nějaké výdejně či prodejně.

Řada e-shopů však standardně nabízí lhůtu delší. Například zboží zakoupené přes e-shop Tchibo můžete běžně vrátit do 30 dnů. Stejná lhůta platí také u věcí, které si pořídíte na e-shopech módních značek C&A, H&M, Baťa či na eobuv.cz. A například Trenýrkárna.cz deklaruje dokonce 120 dní na výměnu nebo vrácení zboží.

Další obchodníci prodlužují lhůty právě jen kolem Vánoc, kdy by zákonná lhůta nemusela stačit. Například u Mall.cz lze zboží objednané do 23. prosince vrátit bez udání důvodu až do konce ledna 2020, u CZC.cz až do 17. ledna 2020 (platí pro zboží zakoupené od 1. listopadu do 23. prosince 2019). Prodloužený termín nabízí rovněž Alza.cz. A to až do 13. ledna 2020, ovšem pouze za předpokladu, že jste si při objednávání v košíku zatrhli možnost Výměna nevhodného dárku.

Platí přitom, že pokud tuto možnost obchodník deklaruje ve svých obchodních podmínkách nebo třeba na faktuře, musí tuto garanci dodržet. Takže by problém neměl nastat.

Jak zboží na e-shop vrátit

Vrátit zboží můžete dvěma způsoby. „Výrobek můžete přinést na kteroukoliv naši prodejnu, spolu s výrobkem je potřeba také prodejní doklad,“ říká Pavla Hobíková, tisková mluvčí Mall Group. „Na pobočce výrobek zkontrolujeme, sepíšeme odstoupení od smlouvy a zajistíme vrácení peněz.“

Druhou variantou je vrátit výrobek poštou spolu s podepsaným odstoupením od kupní smlouvy. Finanční prostředky vám obchodník vrací stejnou cestou, jakou je od vás přijal, ledaže si přejete způsob jiný. „Poštovné při vracení zboží podnikateli už však platíte vy,“ upozorňuje Eduarda Hekšová, ředitelka spotřebitelské dTest.

V obou případech je samozřejmě nutné, abyste zboží vrátili kompletní, nepoškozené, nejlépe v původním obalu.

Co vrátit nejde

Existuje však několik výjimek, kdy zakoupené zboží vrátit nelze. „Jde například o zboží podléhající rychlé zkáze, jako jsou některé potraviny či řezané květiny, nosiče digitálního obsahu, tedy například DVD a CD s porušeným originálním obalem a zboží upravené podle specifického přání zákazníka,“ uvedla Hekšová.

Vrátit není možné ani produkty, které jsou prodávány v uzavřeném obalu, přičemž obal byl porušen a zboží nelze vrátit do prodeje z hygienických důvodů. Typicky se může jednat o kosmetiku, třeba krémy na obličej, zubní kartáčky.

Vracení do kamenného obchodu

Trochu složitější je vracení zboží zakoupené v běžných kamenných obchodech. Tady nám totiž zákon možnost vrácení věcí bez udání důvodu nijak negarantuje. Každý obchod si tak pravidla v tomto směru nastavuje sám. Faktem ale je, že možnost vrátit či vyměnit zboží je zejména ve velkých obchodech a řetězcích obvyklá.

„Dárek můžete vrátit zcela kdykoli. Jedinou podmínkou je, že dárek nesmí být použit. Zboží tedy musí zůstat nenošené, nepoškozené a v původním obalu. Pokud má zboží visačku, tak ji nepřestřihávejte,“ popisuje Václav Koukolíček z obchodního řetězce Tesco. Současně však upozorňuje, že výjimku tvoří úhrada nákupu Tesco poukázkou, dárkovými nebo sociálními poukázkami stravovacích společnosti. V těchto případech nelze záruku vrácení peněz uplatnit.

V síti prodej Globus máte na vrácení veškerého zboží bez udání důvodu lhůtu 30 dní. „K vrácení zboží je potřeba pokladní doklad a zakoupené zboží v originálním nepoškozeném obalu,“ říká Rita Gabrielová z Globusu.

Módní řetězce (kamenné prodejny) pak obvykle nabízí výměnu zboží či poukázku na další nákup. Nejkratší lhůty přitom začínají na 14 dnech, v případě nevhodných vánočních dárků ale často obchodníci mají stanovené přesné datum, do kdy lze zboží zakoupené pře Vánoci vyměnit. Obvykle je to minimálně do konce roku, častěji ale do poloviny nebo až do konce ledna.

Když jste lhůtu pro vrácení prošvihli

Pokud jste zmeškali lhůtu pro vrácení zboží, nezoufejte. V povánočním období ožívají bazary a aukční portály. Nevhodné dárky můžete zkusit prodat buď na internetu, nebo i na bleších trzích.

Stále populárnější jsou i takzvané swapy neboli výměny věcí bez účasti peněz. „Prodej či nákup mezi nepodnikateli má však svá specifika. Tak třeba záruka na zboží automaticky nepřechází na nového majitele,“ upozorňuje Eduarda Hekšová. Na její převod je proto třeba zvlášť myslet a sepsat postoupení práv z vadného plnění, čímž převedete svá takzvaná reklamační práva na nového majitele věci.