Vůz si udělal výlet bez mého svolení. Pikantní hlášky z pojišťoven i bank

ilustrační snímek

Zajímavé vyjádření zaslal klient pojišťovny, když ohlašoval škodu, kterou chtěl poškozený uplatnit z jeho povinného ručení:

„Vážená pojišťovno, přišel mi do schránky dopis, že jsem se prý stal účastníkem škodné události. Je pravda, že se občas někde zapomenu a nepamatuji si, co se dělo předchozí den. Nicméně něco tak závažného jako je dopravní nehoda se spoustu negativních emocí a s celým procesem zakončeným vyplňováním takových těch srandovních papírků, bych si zajisté pamatoval.

Šel jsem raději svůj vůz zkontrolovat a zeptat se ho, jestli nemá výčitky svědomí, že si bez mého svolení udělal výlet a měl tam potyčku s nějakým zlým člověkem. Jen nechápavě zakroutil volantem a dva dny se se mnou odmítal bavit, že jsem o něm zapochyboval. Nezlobte se proto, prosím, že Vaši výzvu mám na háku více než Novoroční projev prezidenta republiky.“

Problémy mohou dělat i řidiči, kteří chtějí ušetřit na zelenině:

„Řidič třetího auta přede mnou v obci Kly dostal chuť na kedlubny za 15, a tak se otočil přes plnou čáru, dvě auta přede mnou zastavil. Já jsem nedobrzdil a nestihl se ani vyhnout a narazil do pravé zadní části přede mnou stojícího vozidla. Pána v terénním voze, který se otáčel, asi přešla na kedlubny chuť, zmizel neznámo kam a mě kedlubny vyšly na 15 000.“

Některé škody mívají opravdu neobvyklý průběh:

„Řidička pojištěného vozu objevila ve voze pavouka. Jelikož z něj má fóbii, tak se ho snažila vyhodit z vozu. Následně zafoukal vítr, pavouk se vrátil zpět do vozu, řidička se lekla a dále si už nic nepamatuje.“

Kdo způsobil nehodu a v čem spatřujete příčinu?

„Špatný odhad vzdálenosti pro nedostatečnou zkušenost a nedůvěru k radám matky, která říkala ‚Couvni si, takhle to nevytočíš. Stůj, to nevytočíš! STŮJ, TO NEVYTOČÍŠ!‘, avšak nebyla vyslyšena.“

Z korespondence s klientem:

„Děkuji za zaslanou zelenou kartu. Ale proč zrovna zelenou? Jako nevoják bych uvítal jinou barvu. Navrhuju třeba modrou, ta je mi blízká.“

Ze škodního hlášení:

“V autě bohužel nemám handsfree. Mobil jsem proto držel v ruce, protože jsem věděl, že má volat tchýně. Když jí to nezvednu do tří zazvonění, mám peklo. Nějak jsem se ale lekl a zvonící telefon mi upadl. Šátral jsem po něm a sjel do příkopu. Žádám o shovívavost. Tchýně mi to už spočítala.“

Na křižovatce se srazila dvě auta. Řidič bílého vozu jel na červenou a vrazil do motoristy v černém autě. Ten pak při uplatňování škody pojišťovnu informoval o tom, že „žádá pojistné plnění za psychické útrapy, jelikož se nyní bojí všeho bílého a nemůže už proto nadále pracovat.“