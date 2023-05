Co dělá white hat a kde sehnat hosting? Otestujte se, jak rozumíte IT slangu

Asi nikdo nepoužije místo e-mailu výraz elektronická komunikace, místo spamu nevyžádaná pošta nebo jen těžko řekne „naboural se mi do počítače“, když lze jednoduše použít slovo hacknout. V některých případech si však už laik nemusí vědět rady.

„Používání IT slangu může být pro začátečníky pracující v oblasti informačních technologií nezvyklé. Není ale těžké si na nové pojmy zvyknout, zvlášť když je bude člověk používat v každodenní praxi. Spousta pojmů vychází z angličtiny, takže pokud nemáte s tímto jazykem problém, rychle pochopíte i původ a souvislosti speciálního žargonu,“ komentuje Marian Hurta, CEO a spoluzakladatel společnosti Engeto specializující se na IT kurzy.

Jedním z prvních slangových výrazů, který se každý začátečník naučí, je bug neboli počítačová chyba. Mnohem zajímavější ale je, že výraz bug (anglicky „hmyz“) ve spojení s počítačovou chybou vznikl už v roce 1947. Tehdy IT pracovníci firmy Harvard Mark II, mezi nimiž byla i slavná programátorka Grace Hooper, objevili v hardwaru hmyz, který narušil elektroniku počítače. Věta „First actual case of bug being found“ zapsaná v IT deníku se stala základem IT slangu.

Některé výrazy z angličtiny sice mohou znít jako žargon, ale jde o oficiální označení a patří do spisovného jazyka. Příkladem je třeba výraz backend, což je svět programovacího jazyka, který vidí jen programátor, a pomocí něhož určuje vlastnosti aplikace. Jeho protipólem je frontend, tedy uživatelské prostředí – konkrétně třeba to, jak vypadá náš profil na Facebooku, jakou barvu má e-mailový klient nebo zda si na čtečce knih přepneme tmavý režim.

Víte třeba, kdo je to admin nebo co dělá white hat? Vyzkoušejte si znalosti ajťáckých výrazů.