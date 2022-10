Bez lepších IT dovedností to nepůjde. V bance ani ve výrobě, říká průzkum

Čím méně kvalifikovaná pozice, tím více se pracovníci domnívají, že si se svými znalostmi a dovednostmi vystačí i v budoucnu. Zatímco ve výrobě si 6 lidí z 10 myslí, že jejich znalosti a dovednosti budou dostačující i za pět let, v IT jsou o tom přesvědčeni pouze 2 z 10. Bez ohledu na obor se 42 procent lidí domnívá, že jim aktuální schopnosti stačit nebudou. Tak zní závěry nejnovějšího průzkumu zaměstnaneckých preferencí personální agentury Grafton Recruitment.

Vlastně by to ale mělo být naopak. „Je to právě práce lidí ve výrobním sektoru, které se postupující automatizace dotkne velmi výrazně,“ říká Martin Malo, ředitel Grafton Recruitment a GI Group. Naopak je logické, že nejvíce si tuto skutečnost uvědomují zaměstnanci v IT. Ti totiž vidí, jak rychle technologie postupují vpřed například v oblasti umělé inteligence a automatizace procesů.

Kde technologie nahradí lidi

Fakt, že bez rozvíjení znalostí v nových technologiích to nepůjde, dokládá i zpráva Světového ekonomického fóra. Podlé té právě nové technologie do roku 2025 změní až 85 milionů pracovních míst po celém světě. Nové pozice budou souviset s dělbou práce mezi stroji a lidmi a budou vyžadovat porozumění tomu, jak lze digitální technologie používat. Podle Světového ekonomického fóra tak bude do roku 2025 až 50 procent všech zaměstnanců potřebovat rekvalifikaci.

V již zmíněných výrobních firmách nebude potřeba například tolik montážních dělníků. Nahradí je roboti. „Budou ale potřebovat mnohem více údržbářů, techniků, mechaniků, elektrikářů či procesních inženýrů,“ doplňuje Jiří Halbrštát, manažer náboru a marketingu ManpowerGroup.

Nové znalosti či rekvalifikaci ale bude potřebovat také řada zaměstnanců z finančního sektoru, který se připravuje rovněž na velké změny. A to od účetních přes bankovní úředníky, kteří jsou v přímém kontaktu se zákazníkem, až po finanční analytiky. „Tyto profese jsou nahrazovány softwarem, využíváním velkých dat, přechodem na online komunikaci s klienty nebo kompletní změnu business modelu, který umožňují digitální platformy,“ popisuje Halbrštát. „Odhadujeme, že v oblasti financí může být ohrožena až polovina pracovních pozic, což je více než v jakékoliv jiné odborné profesi.“

Digitální automatizace zredukuje část náplně práce pokrývající rutinní činnosti. Specialisté se budou moci soustředit na nejodbornější část jejich práce, ale jejich celková potřeba zároveň klesne. Budou mít zajímavější práci, ale zároveň bude firma vyžadovat vyšší úroveň jejich dovedností. Poroste poptávka po technologických specialistech a matematicích.

Vzdělávání míří na IT dovednosti a nové technologie

Aby bylo možné nové technologie v provozu obsloužit, bude třeba, aby se s nimi lidé naučili pracovat. Což ve firmách samozřejmě vědí a z velké části právě na tuto oblast cílí další vzdělávání svých zaměstnanců. A to napříč obory.

Tak například ve Wienerbergeru se starají přibližně o 1 200 zaměstnanců z výroby, komerčního oddělení, administrativy a dalších. Rozvojové potřeby pro tyto skupiny zaměstnanců se liší. V prostředí výrobních závodů je však ve firmě největší poptávka právě po odborných školeních, a to nejen pro stávající technologie, ale v souvislosti s digitalizací a modernizací výrobních procesů vzniká potřeba rozšiřování znalostí také v tomto ohledu. „Zaměstnance školíme na obsluhu a údržbu robotů včetně jejich programování. Dále školíme v oblasti řídicích systémů (PLC), opět údržba, diagnostika poruch a programování. Nabízíme i školení z oblasti pohonné techniky. Tato odborná školení realizujeme ve spolupráci s našimi dodavateli,“ popisuje Markéta Souhradová, Country HR Manager Wienerberger.

Krok drží i ve facility managementu

Novým technologiím se nevyhne ani oblast facility managementu, tedy firmy, zabývající se správou budov (bezpečností, údržbou, úklidem apod.). „Z hlediska zaměření naší společnosti jsou prioritou školení zaměřená na bezpečnostní procesy, programy a technologie,“ potvrzuje Michal Kroužil, HR ředitel společnosti M2C. Konkrétně se zaměřují například na dovednosti ovládání vzdálených dohledových center (CCTV, PZTS, pochůzkové a vstupní systémy, drony, monitoring tepla, tlaku, vlhkosti atd.), na využívání automatizované recepce či vrátnice. Novinkou pak je využívání autonomních robotů pro údržbu či analýzy vzduchotechniky a jiných potrubích systémů. „Znalost této problematiky ze strany našich zaměstnanců je opravdu důležitá a tudíž i prioritizovaná,“ doplňuje Kroužil. Do budoucna vidí jako důležité zaměřit se také na kybernetické technologie.

„Když chceme našim klientům nabízet moderní řešení, musíme mít k tomu i špičkové zaměstnance, kteří umějí ovládat a spravovat moderní zařízení a aplikace,“ myslí si také Radoslav Kavulič, personální ředitel SSI Group. Své zaměstnance proto v potřebných znalostech a dovednostech dále vzdělávají.

Tempo s dobou se snaží držet také ve finančním sektoru či službách. „Zavádíme nové digitální formy komunikace, a to jak ve formě správy dokumentů, tak v jejich evidenci s cílem maximálně usnadnit a zpřehlednit dostupnost dat,“ říká Vít Langer, manažer odboru vzdělávání v České podnikatelské pojišťovně.

Rovněž v Sodexo Benefity hodně investují do vzdělávání, které souvisí s rychlou digitalizací společnosti. Tedy do vzdělávání z oblasti dat, automatizace nebo digitálního marketingu. „Vždy vzdělávání šijeme na míru konkrétnímu zaměstnanci, tak aby splňovalo jeho potřeby a pomohlo mu získat co nejefektivnějším způsobem potřebné znalosti a dovednosti,“ dodává Martina Machová, personální ředitelka Sodexo Benefity.

Učí sebe i své klienty

Samozřejmostí je pak vzdělávání v nových technologiích třeba v poradenských a vzdělávacích společnostech. Tak například u klientů Počítačové školy Gopas patří mezi nejnavštěvovanější kurzy „klasika“, tedy kurzy Microsoft 365 a Microsoft Excel (v druhém a třetím stupni obtížnosti). U programovacích jazyků vede Python. „Hodně se ale řeší i oblast bezpečnosti, proto jsou velice populární i naše kurzy z bezpečnosti a etického hackingu,“ uvedl Jan Dvořák, výkonný ředitel Počítačové školy Gopas.

Poradenská a vzdělávací společnost New Dimension se pak zaměřuje přímo na zavádění digitalizace. „Před čtyřmi lety jsme proto vytvořili pracovní skupinu složenou z našich klientů zastupujících malé a střední firmy i korporáty. Propojili jsme náš interní vývoj a metodicky jsme vedli vznik kompetenčního modelu Industry 4.0,“ popisuje Radka Šušková, jednatelka New Dimension. Vysvětluje, že obecný model je konkretizován pro různé pracovní pozice a definuje rozdíl mezi tím, co dnes lidé na dané pozici umí a co budou muset zvládat v nastupující digitalizaci. Společně s klienty pak připravují rozvojové a tréninkové plány vedoucí k hladkému a efektivnímu nástupu digitalizace v jejich společnostech.

Společnost Accenture pro změnu působí v oblasti technologického poradenství. Pro její byznys je tak klíčové, aby firma disponovala vzdělanými odborníky. Mají proto dlouhodobou propracovanou strategii jak potřebný talent rozvíjet. „Snažíme se dosáhnout toho, aby všichni zaměstnanci, bez ohledu na jejich primární oblast zaměření, měli znalost nových technologií a zvýšili tak své TQ, tedy Technology Quotient,“ popisuje Tomáš Jeník, Accenture learning & leadership associate manager. A to prostřednictvím sérií vzdělávacích videí, které zaměstnance seznamují s fungováním technologií, jejich principy a praktickým využitím. „Pro představu, jedná se o témata jako automatizace, blockchain, agilita, security/kybernetická bezpečnost, tzv. „inteligent platforms“ či metaverse,“ doplňuje Jeník.

V IT a fintech jsou moderní technologie samozřejmostí

Pro firmu Fidoo je pak téma digitalizace a automatizace doslova základním stavebním kamenem. Jde totiž o fintech společnost. V této oblasti vzdělávání se proto u svých zaměstnanců zaměřují spíše na individuální rozvoj. Za ten je primárně odpovědný podporovatel týmu (manažer), který se svými lidmi řeší potřeba a také případné investice do vzdělávání.

Podobně je tomu ve společnosti Algotech, která se zabývá IT službami. A jsou si vědomi toho, že ve světě IT je potřeba držet krok s vývojem. „Protože u nám máme špičky v oboru, dáváme kolegům prostor, aby si oblast vzdělávání „ušili“ sobě na míru,“ dodává Jitka Kalenská, HR manažerka Algotech.