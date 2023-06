Angličtina je základ. Další jazyk vám dává konkurenční výhodu

Jedničkou mezi jazyky je angličtina, ukázal průzkum personální agentury Předvýběr.cz mezi členy panelu stálých respondentů z řad majitelů, šéfů firem a personalistů. Jako důležitý jazyk ji uvedlo devět z deseti respondentů. Druhým nejdůležitějším jazykem je němčina s 33 procenty. Všechny další jazyky, které dotázaní uváděli, získaly jednotky procent. Sedm procent zaměstnavatelů považuje za užitečnou kombinaci angličtiny a němčiny.

Angličtina je tedy standardem v celé řadě firem z mnoha oborů. Nejčastěji jde o mezinárodní firmy a obchodní společnosti. „Ale důležitá je dnes už i ve stavebnictví, logistice a ve výrobě. Některé stroje totiž nemají ovládání v češtině a jsou tak nutné alespoň základní znalosti angličtiny,“ říká Jitka Součková, marketingová ředitelka Grafton Recruitmen.

Kdo zná ještě další jazyk či jazyky, získává velkou konkurenční výhodu, zvláště v některých oborech. „U kancelářské práce znalost jazyků rozhodně zvyšuje pravděpodobnost uplatnění na trhu práce až o 200 procent,“ potvrzuje Jiří Halbrštát, manažer náboru a marketingu ManpowerGroup. „Navíc se vám se znalostí jazyků otevírají dveře do velkých firem, kde jsou vyšší mzdy. Samotná znalost jazyka uchazečům přinese mzdu vyšší o 3 až 5 tisíc korun.“ Někdy i více.

V IT a podnikových službách se mluví 28 jazyky

Například obor IT, podnikových a zákaznických služeb reprezentuje 160 tisíc zaměstnanců s nejrůznější kvalifikací. Od IT, přes finance, HR, logistiku a marketing až po datovou analytiku či výzkum a vývoj. Angličtina je tu standardem, na mnoha pozicích jsou však žádaní lidé se znalostmi dalších cizích jazyků.

V oboru IT, podnikových a zákaznických služeb se totiž hovoří celkem 28 jazyky. „Mnohé z nich čeští zaměstnanci vůbec neovládají na potřebné úrovni, a proto musí obor zaměstnávat i nemalý podíl cizinců,“ přibližuje situaci Jonathan Appleton, ředitel asociace ABSL. „Výjimkou není ani situace, kdy zaměstnavatel raději přijme uchazeče s dobrou znalostí jazyka, ale bez expertních zkušeností. Naučit se totiž dobře jazyk představuje poměrně velkou časovou investici, zaučit zaměstnance do jeho role je však snazší.“

Asi největší problém je dnes podle něj najít zaměstnance s dobrou znalostí němčiny. Německým jazykem v oboru mluví až 26 000 pracovníků, což představuje 18 procent celého sektoru. Poptávka po těchto lidech navíc stále stoupá. „Zaměstnavatelé však hledají také kandidáty se znalostí francouzštiny, polštiny, holandštiny, italštiny, švédštiny, španělštiny, slovenštiny či ruštiny. Výjimkou nejsou ani požadavky na znalost méně obvyklých jazyků, jako je například arabština, albánština, hebrejština či čínština,“ vyjmenovává Appleton. Dodává, že pracovníci se znalostí němčiny, nizozemštiny či francouzštiny si mohou polepšit až o 7 tisíc korun.

Druhá příčka patří němčině

Rostoucí potřebu znalosti angličtiny v kombinaci s němčinou potvrzují i někteří z oslovených zaměstnavatelů. „V minulosti u nás tlak na jazyky nebyl, to se ale změnilo s příchodem vlastníka Danish Agro Group a také zvýšenou komunikací se zahraničními dodavateli zemědělských strojů, zejména z Německa,“ říká Hana Bachárová, HR ředitelka společnosti Agromex, distributora a dovozce zemědělských strojů. Dnes tak firma požaduje angličtinu na všech vrcholových pozicích a němčina je velkou výhodou. Dokonce „dánská matka“ vyžaduje, aby Agromex v budoucnosti trval alespoň na základní znalosti angličtiny nebo němčiny od všech dalších pozic, a to i díky stále intenzivnější spolupráci mezi jednotlivými dceřinými společnostmi.

Znalost němčiny je výhodou také u společnosti Kärcher, která má centrálu v Německu. „Oficiálním jazykem pro komunikaci je ale angličtina, kterou také prioritně vyžadujeme,“ dodává Marcela Kratochvílová Trnková z HR oddělení společnosti Kärcher.

Komunikujete ve vašem zaměstnání v cizím jazyce? celkem hlasů: 10 Ano, denně či velmi často 70 %(7 hlasů) Ano, ale jen občas 20 %(2 hlasů) Ne, mluvíme jen česky 10 %(1 hlasů)

Podobná je situace rovněž v logistické společnosti Geis CZ, jejíž mateřská společnost má také sídlo v Německu. I zde je základem angličtina. Firma ji vyžaduje u manažerských pozic a u pozic, na nichž zaměstnanci přijdou do kontaktu s klienty, s partnery nebo s pobočkami společnosti v zahraničí. „Zpravidla tedy vyžadujeme aktivní znalost, minimálně pro e-mailovou a telefonickou komunikaci,“ upřesňuje Jaroslava Šindelářová, HR manažerka Geis CZ. Druhým jazykem je němčina, kterou využijí hlavně zaměstnanci na centrálních a manažerských postech. A díky sesterské společnosti v Polsku mnoho zaměstnanců využije i znalost polského jazyka.

V pojišťovnách angličtinu doplňuje němčina

Česká podnikatelská pojišťovna (ČPP) a Uniqa pojišťovna mají zase mateřské firmy ve Vídni. „Před dlouhými lety byla podmínkou přijetí na manažerské role znalost němčiny. Po roce 2000 s rozšiřováním dceřinek po Evropě ale došlo na sjednocení koncernového jazyka na angličtinu,“ uvedla Eva Svobodová, tisková mluvčí Uniqa pojišťovny. „Ta je nyní už dlouho jednacím jazykem celého koncernu v 18 zemích, včetně našich rakouských kolegů, kteří si angličtinu rovněž museli v krátké době osvěžit a doplnit.“ V současné době je tak v této pojišťovně přijímacím kritériem pro manažerské role a role expertů s mezinárodním přesahem velmi dobrá znalost angličtiny. A pro mnoho pozic je velkou výhodou znalost dalšího jazyka, v tomto případě zejména němčiny, například pro studium cizích odborných zdrojů nebo sledování nám blízkých témat v médiích apod.

Korporátním jazykem je angličtina také v ČPP. Při práci ji využijí především členové vedení společnosti a další zaměstnanci, kteří se účastní jednání se zahraniční mateřskou společností v Rakousku. „Dále se jedná o likvidátory zahraničních škod, překladatele a tlumočníky, ale i další odborné zaměstnance, kteří si například potřebují osvojit evropskou legislativu,“ vysvětluje Renata Čapková, tisková mluvčí ČPP. Doplňuje, že daná úroveň se odvíjí od konkrétní náplně práce – od pasivní formy porozumění čtenému textu, přes běžnou úroveň, až po naprosto profesionální v případě překladatelů a tlumočníků.

Pokud ČPP u některých pozic vyžaduje druhý jazyk, jedná se o němčinu. Potřebují ji někteří likvidátoři zahraničních škod, překladatelé a tlumočníci. „Zaměstnanci, kteří potřebují znalost cizího jazyka ke své práci, mají možnost se v této oblasti rozvíjet,“ dodává Čapková. Pojišťovna jim nabízí výuku v menších skupinkách i individuální.

V cestovním ruchu uplatníte jazyků více

Oborem, kde se bez znalostí cizích jazyků neobejdete, je rovněž cestovní ruch. Jazykovým minimem je angličtina. „Kolegyně a kolegové z klientského zázemí musejí umět v angličtině komunikovat s klientem, stejně tak jako s dopravci, kteří nemají české zastoupení a dalšími poskytovateli služeb v zahraničí,“ popisuje Šárka Litvinová, spolumajitelka společnosti Asiana, kam patří i portál Letuška.cz. „Také kolegové z divize vývoje nových technologií se vesměs pohybují v anglofonním prostředí. A kolegové z obchodní divize musejí pochopitelně zvládat obchodní jednání v angličtině.“ Vítané jsou ale u Asiany i další jazyky, jako je španělština, francouzština, němčina a v poslední době čínština. Pro zájemce firma výuku těchto jazyků zajišťuje i coby pracovní benefit a zájem je o ně velký.

Podobné je to také u cestovních kanceláří. I tady je angličtina základem. „Každý produkt manažer musí být schopen anglicky psát i plynně hovořit a zvládnout obchodní jednání,“ říká Petr Šatný, marketingový ředitel CK Alexandria. Samozřejmě se ale v produktovém oddělení hodí i další jazyky podle orientace jednotlivých pracovníků na dané země. „Máme tak kolegy, kteří mluví plynně například řecky, italsky, bulharsky či jazykem jiné země, kam organizujeme zájezdy,“ dodává Šatný.

Kde je nutná angličtina i na běžných pozicích …

U mnoha firem, ať už velkých či menších, mezinárodních či ryze českých vám však bude stačit angličtina, která je ovšem vyžadována stále častěji. Její potřeba roste například u IT společnosti Ness Czech. „Dříve toto téma nebylo tak intenzivní, přesto, že jsme byli vždy globálně působící společnost. V nedávné době u nás ale došlo ke změně vlastníka a tím i k restrukturalizaci vnitřní struktury, potřeba znalosti angličtiny se tím výrazně zvýšila,“ potvrzuje Petra Andrlová, Recruiter Team Leader v Ness Czech.

Většina zaměstnanců Ness Czech si vystačí s mírně pokročilou znalostí angličtiny, v rámci které jsou schopni absolvovat některá školení, prostudovat projektovou dokumentaci, přečíst si globální newslettery a podobně. Pak jsou ale ve firmě pozice jako třeba obchodníci, kteří potřebují angličtinu na pokročilejší úrovní, aby byli schopni vést jednání s klienty. Nutností je angličtina také u pozic v managementu, který je v denní komunikaci se zahraničními kolegy. Další jazyky zde nevyžadují.

Podobné je to také ve společnosti Algotech, která zajišťuje kompletní IT služby. Zaměstnanci zde znalost alespoň základní angličtiny potřebují a na denní bází i používají. „Samozřejmě nehledáme ‚tlumočníky a překladatele‘, ale například minimálně vést rozhovor se zákazníkem a zjistit jeho potřeby zvládne v naší firmě – troufám si tvrdit – každý,“ konstatuje Jitka Kalenská, HR manažerka Algotech. Samozřejmě i tady platí, čím odbornější je pozice, tím rozsáhlejší znalost je potřeba. Zde už nastupuje znalost odborné terminologie, kdy musí být zaměstnanci schopni psát technické zprávy a vést rozhovor, meeting a podobně na odborné úrovni. Ani tady znalost dalšího jazyka nevyžadují. „Nicméně je příjemné, pokud zjistíme, že kolega či kolegyně jsou schopni vést rozhovor například s francouzským zákazníkem francouzsky,“ dodává Kalenská.

… a kde jen na vybraných

Pořád jsou ale obory a firmy, kde ani angličtina není potřeba plošně, a to včetně těch mezinárodních. Platí to například u již zmiňovaných pojišťoven. Ale také u bank. Na některých pozicích, například v pobočkové síti, se bez angličtiny lze bez problémů obejít. „Zaměstnanci naší centrály hovoří v převážné většině česky, nicméně angličtinu využívají například pro přípravu podkladů pro vedení společnosti či investorskou populaci,“ říká Lucie Hrnčířová z HR oddělení MONETA Money Bank. „Stejně tak se bez angličtiny neobejde ani spousta zaměstnanců na specializovaných pozicích v rámci banky. Typicky třeba v oddělení IT, Financí, Risk Managementu, Compliance či HR.“

Obecně ale angličtinu považují za standard, a to z hlediska osobnostního rozvoje i v rámci kariérních příležitostí. Cíleně se na její rozvoj tedy nezaměřují. Zájemci si ale jazykové vzdělání mohou uhradit v rámci svého benefitního balíčku, tzv. příspěvku na cokoliv. Podobně to mají nastavené rovněž ve skupině ČSOB. Na jazykovou výuku přispívají prostřednictvím cafeterie. „V odůvodnitelných případech, kdy zaměstnanec pravidelně využívá angličtinu pro svoji práci, nejčastěji při komunikaci s kolegy z mateřské KBC, si může zažádat o výuku s jazykovou školou, zaměřenou na úroveň a oblast, kterou pro svou práci potřebuje,“ upřesňuje Patrik Madle, tiskový mluvčí ČSOB.

U pozic, které nejsou v kontaktu se zahraničím, jazykovou znalost nutně nevyžadují ani v Zeelandii, která je součástí nadnárodní skupiny. Potřeba se ale v mění v čase i tady. „Na úrovni skupiny vzniká stále více mezinárodních projektů, do kterých se zapojují i naši kolegové. Je to z mého pohledu skvělá příležitost, jak se dostat k zajímavým tématům, rozvíjet se,“ říká Michala Raganová, HR manažerka značky Zeelandia.

Stejné je to také ve společnosti Sodexo Benefity. Na většině pozic probíhá komunikace s kolegy, klienty a partnery v českém jazyce. „Pokročilá úroveň angličtiny je u nás důležitá především pro kolegy na manažerských pozicích, kteří komunikují s naším globálním vedením. A dále pak pro zaměstnance, kteří pracují na globálních projektech,“ uvedla Martina Machová, HR ředitelka Sodexo Benefity. Zkušenost ukazuje, že angličtina těchto pracovníků se během práce na zmíněných projektech výrazně zlepší.