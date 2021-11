Auto na úvěr, leasing, či raději za hotové? Servis praktických rad

Zájem o ojetá auta je v letošním roce opravdu velký. A není to jen specialita České republiky. „Už půl roku v rámci všech značek prodáváme měsíčně průměrně 8 600 aut. Za více než dvě desítky let u firmy si takovou vlnu zájmu o ojeté vozy napříč střední Evropou nepamatuji,“ říká Karolína Topolová z AAA Auto.

Po autech je prostě hlad a lidé jsou i za ojetiny ochotni platit víc než před rokem či dvěma. Průměrná cena starších aut stoupla v prvním pololetí tohoto roku o 16 procent. A nic na tom nemění velké nápisy „sleva“ či „výhodná koupě“, kterou můžete vidět na webech či prodejních plochách autobazarů. To je jen marketing, statistiky mluví jinak.

Za hotové? Ano, ale...

Má-li člověk k dispozici hotovost, nabízelo by se využít ji bezezbytku k zaplacení vozu. Na druhou stranu velkou výhodou financování automobilu jiným způsobem je, že se nevydáte ze všech peněz. Budete tak mít nejen na opravy auta, ale zvládnete třeba i nahradit rozbitou pračku. „Při dobře vyjednaných podmínkách jsou s ohledem na vysokou inflaci úvěry stále „levné“. Pokud tak přeplatíte přiměřenou sumu, určitě má větší hodnotu ponechání volných peněz jako rezervy na horší časy,“ vysvětluje Josef Dvořák z finančního portálu Zaloto.cz.

V bankách se setkáte s klasickými spotřebitelskými úvěry i s produkty speciálně zaměřenými na financování automobilů. Od standardních úvěrů se liší tím, že jsou zajištěné primárně financovaným vozidlem. „Pro nás jsou méně rizikové, což umožňuje poskytovat je s nižší úrokovou sazbou, než je tomu u úvěrů nezajištěných,“ vysvětluje Jana Blažková z Raiffeisen Leasing.

Sazby spotřebitelských úvěrů se aktuálně pohybují kolem pěti až sedmi procent ročně. Probleskla vám teď před očima reklama na úvěr od 2,99 % ročně? Ta nabídka sice existuje, zádrhel je však v onom slovíčku „od“. Zonky, na jehož produkt reklama odkazuje, na svých stránkách uvádí, že loni poskytli úvěry, z nichž polovina se vešla do sazby 6,99 %, ostatní byly ještě dražší. Sazba 2,99 % tedy téměř jistě nebyla většinová.

Hlídejte sazbu, ale i výši splátky

Nízká úroková sazba je pro půjčku na auto důležitá, ale je na ni potřeba hledět v souvislosti s délkou splácení. Od toho se totiž také odvíjí její výše. „Splátku je potřeba řešit ve vztahu k rodinnému rozpočtu. Doporučuji si stanovit nějaký limit, přes který výdaj na auto nesmí jít. Nejde přitom jen o výdaj na umořování úvěru, je třeba počítat i s pojištěním a část výdajů si klient musí odložit i na servis a údržbu,“ upozorňuje Josef Dvořák.

Neúčelový úvěr Auto je hned vaše.

Navíc budete platit pouze povinné ručení.

Havarijní pojištění není povinné, ale lze ho doporučit (i v případě vámi nezaviněné totální nehody bude třeba úvěr splatit; i u nehody z cizí viny nemusí povinné ručení pokrýt celou částku úvěru).

Spotřebitelský úvěr je obvykle možné předčasně splatit.

Víte, kolik máte peněz, a podle toho můžete vybírat auto.

Čím déle, tím lépe?

Úvěry na delší dobu znamenají sice nižší splátku, ale nelze je protahovat donekonečna. Ideálně by splatnost úvěru měla odpovídat očekávané životnosti kupovaného vozu. Tří až pětiletá splatnost se tak u půjčky na auto jeví jako přiměřená. Nenechte se zlákat k tomu, že když půjčku prodloužíte, měsíční zatížení se sníží a vy byste si tak mohli dovolit půjčit víc peněz na luxusnější auto.

Účelový úvěr Auto je hned vaše, obvykle je jím však úvěr zajištěn.

Vzhledem k zástavě bývá stáří vozu limitované, na desetileté auto si takto nepůjčíte.

Úvěr bývá díky zástavě o něco levnější.

Pojištění může být zahrnuto v ceně splátky, banka obvykle trvá i na havarijní pojistce.

Úvěr je většinou možné kdykoli splatit.

Konkrétní auto je uvedeno ve smlouvě, kterou uzavíráte spolu s koupí vozu.

Když leasing, tak operativní...

Ačkoli slovní spojení „já jsem si to auto líznul” je stále celkem běžné, klasický finanční leasing prodejci běžným spotřebitelům v podstatě už vůbec nenabízejí. Zcela ho nahradily už zmíněné spotřebitelské úvěry či operativní leasing.

Kdo nepotřebuje mít pocit, že auto je jeho majetkem, a chce si ulehčit i starost o vůz, může zvolit operativní leasing. U toho se na konci domluveného období (rok až tři) počítá s tím, že auto odevzdáte a pronajmete si další. Cenově měsíční pronájem vyjde obdobně jako úvěr, jen si na konci placení vůz nemůžete nechat. Možná i proto je i operativní leasing po prvotním boomu před pěti lety spíše záležitostí podnikatelů.

Operativní leasing Auto máte pronajaté na určitou dobu.

Předem máte stanoveno, kolik kilometrů můžete ujet.

V ceně pronájmu je i pojištění – povinné ručení i havarijní pojištění – a další služby jako servisní prohlídky, zimní pneu a podobně.

V případě poruchy dostanete náhradní vůz.

Platíte, ale nekupujete, auto na konci nebude vaše. Po dohodě ho můžete odkoupit.

Auto při vracení prochází prohlídkou – za poškození platíte peníze navíc. Pozor, může to být hodně!

Dřívější vrácení najatého auta je spojeno s poplatky navíc.

... či ještě operativnější

Zájem o běžné klienty z řad nepodnikatelů však mezi leasingovými společnostmi je, a tak vzniká další kategorie, takzvaný flexibilní leasing. Ten klientovi pomáhá překlenout závazek z leasingové smlouvy.

Standardem totiž je, že u operativního leasingu platíte penále, pokud ho ukončíte dřív, než jste si sjednali. Jenomže co když si pronajmete na tři roky malé auto, ale život s vámi zatočí a vy jste po roce šťastným rodičem dvojčat? Potřebujete velké auto, a co s tím malým? To je právě prostor pro flexibilní leasing.

„Klient nám může kdykoli auto vrátit a vyměnit ho za jiné, nebo za žádné,“ popisuje Adam Szabó ze společnosti Driveto.cz. Služba přitom není měsíčně o mnoho dražší než běžný leasing, klient jen musí na počátku či při změně vozu počítat se zvýšenou platbou dvojitého nájmu . To je nejspíš tak trochu ochrana před tím, aby si lidé z produktu neudělali krátkodobou autopůjčovnu.

Flexibilní pronájem Funguje stejně jako operativní leasing – auto máte pronajaté na určitou dobu, při jejím nedodržení však není třeba řešit pokutu.

Na počátku nájmu však bývá zvýšená platba (dvojnásobná), ta se platí i při změně auta, je to však méně peněz, než bývá pokuta za předčasné ukončení smlouvy.

Platíte, ale nekupujete, auto na konci nebude vaše. Odkoupit ho lze jen výjimečně (společnost má vozy obvykle sama na leasing).

Nové auto versus ojeté

Na novém autu, které si vyberete, asi žádné vážné mouchy nenajdete, zkusit jednat o ceně však můžete i tady. Nejspíš vám dnes už nesleví z prodejní ceny, ale možná přidají navíc nějaké vybavení, například zimní pneumatiky.

Na koupi ojetého auta je ale dobré se připravit. Šest tipů, jak na to:

1. Záruka platí i pro bazary

Téměř žádná ojetina není jedinečnou šancí, většinou dokážete najít stejnou či lepší. Nezapomeňte na svá práva – i na ojetý vůz máte při koupi od profi prodejce dvouletou záruční dobu na skryté vady, tedy ty, o nichž se nepíše ve smlouvě. První půlrok má navíc obchodník povinnost prokázat, že auto tuto vadu v době prodeje nemělo.

2. Odborníka s sebou!

Vždy s sebou berte někoho, kdo bude na vaší straně, ideálně mechanika, k němuž máte důvěru. Není-li to současně opravdu dobrý kamarád, počítejte, že mu za službu zaplatíte, ale i tak se vám to vyplatí, třeba na slevě, kterou dokáže vyjednat. Na internetu najdete několik placených služeb, my máme vyzkoušené třeba www.autobezobav.cz nebo www.autoaz.cz.

3. Zjistěte si informace o typu vozu

Na internetu, hlavně na takzvaných fórech jednotlivých značek, najdete spousty zkušeností majitelů, kteří popisují, s čím měli u konkrétního modelu potíž. Na tyto neduhy se při kontrole zaměřte. Na zjištění takových informací nepotřebujete moc času, s chytrým telefonem v ruce zvládnete ověřit vše během pár minut ještě na půdě autobazaru. Lepší je samozřejmě domácí příprava předem.

4. Absolvujte zkušební jízdu

Vyzkoušejte nejen to, jak je vám auto pohodlné, ale hlavně jestli vše funguje. Návodů na průběh testovací jízdy, tak aby o něčem vypovídala, je spousta. Hlavní pravidlo však je – rozhodně nestačí krátce objet blok okolních domů, jak by vás mohl prodejce přesvědčovat.

5. Neřešte cenu jako první

Doma v počítači si udělejte průzkum trhu, nevěřte však nejnižším cenám, ta auta nemusejí vůbec existovat – některé bazary vás jen chtějí nalákat k sobě „na plac“. Nejdříve se zajímejte o technický stav auta, až pak o cenu. Výborný stav může vyšší cenovku ospravedlnit.

6. Nebojte se říct si o slevu

Vám je možná hloupé žádat o slevu, ale když to neuděláte, prodejce vám ji sám nenabídne. Jste-li ostýchaví, možná vám místo věty „Nemohl byste slevit?“ půjde lépe přes ústa formulace „Byl bych ochoten dát tolik…“, případně „Kdybychom se dohodli na ceně…“.