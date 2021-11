1. Jízda bez povinného ručení

Jednička hitparády je stálice. Na českých silnicích lze podle dat České kanceláře pojistitelů potkat kolem 160 tisíc nepojištěných vozidel. Pokud by některé z nich patřilo i vám, připravte se jednak na pokutu za jízdu bez ručení (až 40 tisíc Kč), pokutu za nepředložení zelené karty při kontrole (až 3 tisíce Kč), příspěvek do garančního fondu za každý den (např. pro vozidlo s objemem do 2 500 ccm ročně 23 725 Kč), a hlavně na úhradu až 300 tisíc za způsobenou škodu.