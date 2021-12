Stačí kamínek nebo opilý řidič. Existují situace, kdy povinné ručení nepomůže

Smůlu má pojištěný pochopitelně tehdy, když poruší pojistné podmínky. Třeba zaviní nehodu kvůli opilosti. V tom případě bude pojišťovna vyplacené peníze krátit. Nebo také nezaplatí vůbec nic.

Narazit lze i na to, že pojišťovna bude účtovat spoluúčast. Nemusíte se bát, že by se to stalo v Česku, ale pokud způsobíte škodu v zahraničí, budete u některých pojišťoven možná její část hradit vy. Pojišťovny spoluúčast v zahraničí nabízejí jako volitelnou součást, kterou řidiči mnohdy při sjednávání zvolí, protože díky tomu ušetří na pojistném. Jenže pak zapomenou a diví se, když pojišťovna vyplatí o spoluúčast méně. Může jít až o 100 000 korun, což je nejvyšší možná spoluúčast u pojišťovny Slavia.