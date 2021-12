Vánoce jsou žně pro poskytovatele půjček. Co nejvíce kupujeme na dluh?

Podle aktuálního průzkumu agentury Ipsos pro Českou bankovní asociaci (ČBA) letos Češi plánují za Vánoce vydat v průměru 12 700 korun. Nejvíce utratí za dárky, a to částku ve výši až osm tisíc korun. Další zhruba 3 400 pak vydají za potraviny na vánoční stůl a dalších cca 1 200 korun za vánoční dekorace.

Vánoční půjčka není pro Čechy žádný problém

I přesto, že zásady správného hospodaření s penězi jsou rok od roku lidem více jasnější, a snaží se jich držet, stále je tu podle odborníků velká skupina těch, kteří si na vánoční dárky s klidem vypůjčí.

„Panující nejistota neovlivnila rozhodnutí Čechů půjčit si na dárky. Letos to plánuje zhruba desetina respondentů. V průměru si chtějí vypůjčit 10 600 korun,“ přibližuje výsledky průzkumu mluvčí ČBA Andrea Trudičová. Překvapením v šetření přitom je, že až 95 % lidí se domnívá, že vypůjčit si na nákup vánočních dárků není obecně dobrý nápad.

Potíž související s půjčováním peněz je to, že tyto půjčky lidé sjednávají často za nevýhodných podmínek, což potvrzuje i finanční poradkyně ze skupiny Partners Lucie Baslová. Podle ní je bohužel právě období před vánočními svátky úrodnou půdou pro poskytovatele hlavně rychlých nebankovních půjček, které se při opožděné platbě obvykle velmi prodraží. A není výjimkou, že skončí i exekučním výměrem.

„Úroky u rychlých půjček při jejich včasném neuhrazení dosahují i stovek a za určitých podmínek i tisíců procent. I když je pravda, že při zaplacení včas nabízejí úrok třeba i minimální. Riziko včasného nezaplacení, ať už v důsledku opomenutí platby, nebo toho, že nebudu mít peníze, je ale v takovém případě obrovské,“ vysvětluje finanční poradkyně.

Seznamte se s podmínkami

Mít se na pozoru neplatí zdaleka jen pro rychlé půjčky, ale pro jakékoli půjčování peněz. Ještě dříve, než si lidé půjčí, by si měli v klidu a nejlépe doma rozmyslet, na co si chtějí půjčit a kolik za to zaplatí. Podstatné je také přesně spočítat, jestli na zaplacení dluhu mají skutečně dostatek peněz a jaké mají finanční rezervy pro nečekané události.

„Zohlednit přitom musí i připsané úroky a poplatky za poskytnutí půjčky. Pro jistotu doporučuji své plány otevřeně probrat s blízkým člověkem, který má obvykle nestranný pohled na celou záležitost,“ radí Lucie Baslová s tím, že půjčovat si na vánoční dárky by si neměli lidé bez finanční rezervy.

Na co si Češi si obvykle na Vánoce půjčují

A co si lidé nejčastěji kupují za vypůjčené peníze? Podle zmiňovaného průzkumu si ve více než polovině případů (57 %) o Vánocích na dluh pořídí spotřební elektroniku, například mobilní telefony, notebook či herní konzole. Třetina lidí si pak sjedná spotřební půjčku na nákup hraček pro děti. Zhruba dvě třetiny účastníků průzkumu si nesjednají půjčku na více než 10 tisíc korun, ale sedm procent respondentů je ochotno si na nákup vánočních dárků půjčit i více než 30 tisíc korun.

Z průzkumu dále vyplývá, že rychlé půjčky na zbytné spotřební zboží si podstatně častěji sjednávají lidé s nižším socioekonomickým zázemím a nižším vzděláním. Právě oni přitom nebývají vždy důslední a trpěliví ve sledování smluvních podmínek a dostávají se později do dluhové spirály. A podstatně méně odolávají i novým trendům, jako je třeba čím dál tím oblíbenější služba odložené platby při nákupu na internetu.

„Službu BNPL (buy now, pay later) již letos nabízejí všechny velké internetové obchody. Jde v podstatě také o jistý druh půjčky, kdy se splatnost za zakoupené zboží odkládá na vybraný termín, obvykle do další výplaty,“ vysvětluje Lucie Baslová.

„Takovým nákupům je ideální se především v době předvánočního shonu raději vyhnout, protože i zde jde o pořízení zboží na dluh, což v případě jeho pozdní úhrady znamená vždy finanční sankce,“ varuje poradkyně.