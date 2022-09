Nejlepší „spořáky“ zhodnotí vklady až o 5,75 %, „termíňáky“ i přes 6 %

Sazby nejlepších „spořáků“ se nyní pohybují v rozpětí 5, 30 % až 5,75 %, nejlepší „termíňáky“ mají úročení v rozpětí 5,30 % až 6,30 %.

Vyplývá to z analýzy, kterou ve spolupráci s analytiky Scott & Rose a odborného portálu Finparada.cz mapujeme situaci na bankovním trhu.

V září prošlo analýzou opět více než 20 spořicích účtů bez výpovědních lhůt od 17 bankovních institucí. „Do porovnání byly jako v předchozích analýzách zahrnuty také spořicí účty s časově omezenými akcemi a akcemi pro nové klienty. Hodnocena byla výnosnost spořicího účtu za rok včetně všech bonusů a zvýhodnění jak pro stávající, tak pro nové klienty,“ říká Jan Bachura, analytik Scott & Rose.

Pokud banka úročí jednotlivá vkladová pásma různou úrokovou sazbou, je proveden výpočet reálné úrokové sazby a výnosu, který klient získá. „Jedná se tedy vždy o součet výnosů, které klient získá v nižších a vyšších vkladových pásmech,“ říká Bachura.

Nejlepší spořicí účty v současnosti nabízejí UniCredit Bank, NEY spořitelní družstvo a MONETA Money Bank. Sestaven byl i žebříček aktuálně nejlepších termínovaných vkladů, které nejvíce zhodnotí Spořitelní družstva Ney a Artesa, v závěsu jsou UniCredit Bank, Banka Creditas a Moneta.

Jaký lze očekávat další vývoj

„U termínovaných vkladů očekávám podobný vývoj jako u spořicích účtů. Pokud Česká národní banka nepřistoupí na svém dalším zasedání ke zvýšení repo sazby, pak úrokové sazby u termínovaných vkladů budou spíše stagnovat. K navýšení úrokových sazeb však mohou ojediněle přistoupit některé banky v rámci konkurenčního boje, a to zejména u krátkodobých termínovaných vkladů,“ předpokládá analytik.

Kolik peněz vložit na spořicí či termínovaný vklad je individuální rozhodnutí každého střadatele. Záleží vždy na možnostech rodinného rozpočtu. Analytici nicméně doporučují vnímat „spořáky a termíňáky“ jako finanční rezervu a na spořicí účet, ze kterého lze čerpat peníze kdykoliv, odkládat přibližně 10 % měsíčního příjmu.

Žebříček nejlepších spořicích účtů v září 2022

Ve spolupráci s Finparádou mapujeme průběžně nejlepší spořicí účty ve třech kategoriích:

Drobný střadatel s možností vkladu do 300 000 Kč.

Střední střadatel s možností vkladu 300 000 až 600 000 Kč.

Velký střadatel s možností vkladu nad 600 000 Kč.

V kategorii spořicích účtů pro drobné střadatele zhodnotí vklady nejlépe UniCredit Bank. Na druhém místě je aktuálně Moneta Money Bank a třetí místo patří Fio bance.

Spořicí účet do 300 tisíc Kč Banka Název účtu Úroková sazba UniCredit Bank Běžný účet na spoření 5,50 % MONETA Money Bank Spořicí účet Spoříto 5,30 % Fio banka Fio konto 5,50 % Zdroj: Finparada.cz, září 2022

První místo si drží UniCredit Bank. Ta od 1. července 2022 nabízí pro nové klienty, kteří si sjednají některý z běžných účtů (START, OPEN nebo TOP), druhý běžný účet na spoření s úrokovou sazbu 5,50 % p.a. pro vklady do 1 milionu korun. Nad tento limit vklady již nejsou úročeny.

Na druhé příčce je MONETA Money Bank s novým typem spořicím účtem Spoříto E, který nabízí od 25. srpna 2022. Tento nový spořicí účet poskytuje úrokovou sazbu 5,30 % p.a. do 1 milionu korun, nad tento limit úroková sazba činí pouze 0,50 % p.a. Banka zároveň zrušila podmínku aktivního využívání běžného účtu pro získání maximálního úročení, uvedené úrokové sazby tak získají noví i stávající klienti bez podmínek.

Na třetím místě se nově objevila Fio banka se spořicím účtem Fio konto, které od 1. září 2022 poskytuje novým i stávajícím klientům úrokovou sazbu 5,50 % p.a. do 200 tisíc korun, nad tento limit se úroková sazba pohybuje v rozmezí od 0,10 % p.a. do 0,20 % p.a.

V kategorii spořicích účtů pro střední střadatele zhodnotí vklady nejlépe UniCredit Bank, na dalších místech je MONETA Money Bank a NEY spořitelní družstvo.

Spořicí účet od 300 tisíc Kč do 600 tisíc Kč Banka Název účtu Úroková sazba UniCredit Bank Běžný účet na spoření 5,50 % MONETA Money Bank Spořicí účet Spoříto 5,30 % NEY spořitelní družstvo Spořicí účet 5,75 % Zdroj: Finparada.cz, září 2022

Na prvním místě je UniCredit Bank s úrokovou sazbou 5,50 % p.a. pro vklady do 1 milionu korun, nad tuto částku již vklady nejsou úročeny.

Na druhé místo se dostala MONETA Money Bank s úrokovou sazbou 5,30 % p.a. pro vklady do 1 milionu korun, nad 1 milion korun sazba činí 0,50 % p.a.

Na třetím místě je NEY spořitelní družstvo, které na spořicím účtu nabízí úrokovou sazbu ve výši 5,75 % p.a. Výpovědní lhůta činí 1 měsíc, minimální vklad je 20 tisíc korun. Podmínkou pro sjednání tohoto spořicího účtu je vedení běžného účtu, na kterém se připisují úroky. Přes běžný účet rovněž plynou veškeré peněžní toky, to znamená, že na spořicí účet nelze peníze poslat napřímo, ani je z něj přímo vybírat. Pokud chcete peníze naspořicí účet poslat, je nutné zadat pokyn a NEY spořitelní družstvo peníze převede z běžného účtu. Stejně tak je tomu v případě výběru peněz.

Další podmínkou pro založení spořicího účtu je ze zákona členství v družstvu. To znamená složit základní členský vklad ve výši 1 000 Kč a další členský vklad, přičemž tyto dva vklady musí dohromady činit 1/10 výše termínovaného vkladu. Pokud si tedy klient sjedná spořicí účet s vkladem například ve výši 100 tisíc korun, musí ještě vložit 10 tisíc korun, a to formou základního vkladu ve výši 1 000 korun plus dalšího vkladu ve výši 9 000 korun. Vklad na spořicím účtu je pojištěný stejně jako v bankách, tedy do výše 100 tisíc euro, respektive ekvivalentu v korunách, na členské vklady se však pojištění ani úročení nevztahuje.

V kategorii spořicích účtů pro velké střadatele zhodnotí vklady nejvíce NEY spořitelní družstvo, následuje UniCredit Bank a MONETA Money Bank.

Spořicí účet nad 600 tisíc Kč Banka Název účtu Úroková sazba NEY spořitelní družstvo Spořicí účet 5,75 % UniCredit Bank Běžný účet na spoření 5,50 % MONETA Money Bank Spořicí účet Spoříto 5,30 % Zdroj: Finparada.cz, září 2022

Na prvním místě je NEY spořitelní družstvo, které na spořicím účtu nabízí úrokovou sazbu ve výši 5,75 % p.a. Výpovědní lhůta činí 1 měsíc, minimální vklad je 20 tisíc korun. Podmínkou pro sjednání tohoto spořicího účtu je vedení běžného účtu, na kterém se připisují úroky. Další podmínkou je být členem družstva.

Druhé místo obsadila UniCredit Bank s úrokovou sazbou 5,50 % p.a. pro vklady do 1 milionu korun, nad tuto částku již vklady nejsou úročeny.

Na třetí příčce je MONETA Money Bank s úrokovou sazbou 5,30 % p.a. pro vklady do 1 milionu korun, nad 1 milion korun sazba činí 0,50 % p.a.

Kategorie Termínované vklady

Termínované vklady nejlépe nyní zhodnotí spořitelní družstva NEY a Artesa. V bankách jsou nejlépe zhodnocené vklady na termínovaném účtu UniCredit Bank, Bance Creditas a v Moneta Money Bank.

Nejlepší termínované vklady Banka Název účtu Úroková sazba NEY spořitelní družstvo Termínovaný vklad 6,25 % Artesa, spořitelní družstvo Termínovaný vklad Artesa STANDARD 6,30 % UniCredit Bank Termínovaný vklad 6,00 % Banka Creditas Termínovaný vklad 5,50 % MONETA Money Bank Termínovaný vklad 5,30 % Zdroj: Finparada.cz, září 2022

První místo patří NEY spořitelnímu družstvu, které u ročního vkladu na termínovaný účet nabízí úrokovou sazbu ve výši až 6,25 % p.a.. Úroky jsou připisovány na konci vkladu, v případě měsíčního přípisu úroku se úroková sazba snižuje o 0,10 % p.a. až 0,20 % p.a. Minimální výše vkladu činí 20 tisíc korun. Další podmínkou je být členem družstva.

Na druhém místě je Artesa, spořitelní družstvo. Artesa u termínovaného vkladu nabízí úrokovou sazbu až 6,30 % p.a. (při roční, dvouleté a tříleté vázanosti vkladu). Minimální výše vkladu činí 20 tisíc korun. Další podmínkou je stát se členem družstva.

Třetí příčku obsadila UniCredit Bank, která u ročního termínovaného vkladu nabízí úrokovou sazbu až 6 % p.a. Minimální výše vkladu je 30 tisíc korun.

Čtvrté místo obsadila Banka Creditas, u níž můžete na termínovaném vkladu získat úrokovou sazbu až 5,50 % p.a. (u ročního vkladu). Minimální vklad činí 5 tisíc korun, horní hranice vkladu je bez omezení. Pro sjednání termínovaného vkladu je nutné mít běžný účet u Banky CREDITAS.

Na pátém místě je MONETA Money Bank. U jednorázového vkladu nabízí úrokovou sazbu až 5,30 % p.a. Maximální částka vkladu není omezena, minimálně+ je třeba vložit 40 tisíc korun. Úroková sazba až 5,30 % platí na celý zůstatek a po celou dobu vkladu (u tříměsíčního, půlročního a ročního vkladu).