Blíží se krachy českých bank? Největší hrozbou jsou dezinformace, říká expertka

Jaký vliv má na český bankovní trh současná situace v zahraničí?

Situace na českém bankovním trhu je dlouhodobě velmi stabilní, banky jsou dobře kapitálově vybavené, disponují dostatečnými likvidními rezervami a jsou podle pravidelných zátěžových testů, které provádí Česká národní banka, v dobré kondici. Podle vyjádření představitelů ČNB nejsou domácí banky prakticky vůbec finančně propojeny s americkými a jejich expozice vůči bance Credit Suisse je minimální.

Samozřejmě můžeme pozorovat, že hodnota akcií bankovních domů na burzách klesla, někde i razantně. A stále kolísá. Je to logická a vlastně modelová reakce na pád tří amerických bank, které odrážejí celkovou nervozitu na finančním trhu. Je možné, že pokud by nepřišel silný impuls ze zámoří, byla by švýcarská Credit Suisse schopna vyřešit své problémy v průběhu několika let sama. Ovšem rychlost a účinnost řešení ukazují, že regulátor byl na možný negativní scénář připraven a jeho rychlá reakce výrazně uklidnila finanční trhy.

Nečeká podobně negativní scénář i český bankovní trh?

Mottem Garančního systému by mohlo být klasické: Kdo je připraven, není překvapen. I proto počítáme se všemi možnými scénáři vývoje bankovního trhu. Jelikož ale víme, jak silně je české bankovní prostředí regulováno, a máme přehled, jak fungují banky v České republice, můžeme říci, že podobný scénář jako v USA u nás s velkou pravděpodobností nenastane.