Vídeň bez adventních trhů. Rakouská metropole přišla o 10 milionů turistů

„Během posledních dvaceti měsíců jsme strávili většinu času v lockdownu, pro turistický sektor je to ze všech pohledů extrémně náročné,“ říká Walter Straßer, mluvčí vídeňské turistické centrály Wiener Tourismusverband.

Od ledna do října 2019 návštěvníci ve Vídni uskutečnili 14,5 milionu přenocování. Za téže období letošního roku jich statistický úřad napočítal pouhých 4,1 milionu. Značná část, konkrétně 914 tisíc přenocování, připadá na říjen. V porovnání s říjnem 2019 to představuje 60procentní úroveň, oproti říjnu 2020 jde o nárůst o 270 procent.

Rezervace ubytování v předvánočním období vykazovaly slibně vzrůstající čísla. Pozvolný návrat k předcovidovým dobrým časům ale lockdown utnul.

Letošní advent měl vynahradit loňský

„Lidé mají chuť cestovat, to je zřejmé. Tři čtvrtiny návštěvníků přijíždějí za kulturou a památkami a z toho důvodu je pro cestovní ruch ve Vídni adventní čas ekonomicky důležitou částí roku. Spoléhali jsme na to, že finanční ztráty z loňské zimy tento rok kompenzujeme. Někteří provozovatelé trhů a stánků už otevřeli, o to složitější je teď jejich pozice. Jiná alternativa v tuto krizovou chvíli ale neexistuje,“ objasňuje mluvčí vídeňské turistické centrály Wiener Tourismusverband.

Ve Vídni fungovalo před pandemií okolo čtyř stovek hotelů. Přibližně 16 procent ukončilo v posledním roce a půl svoji činnost.

Výhodou Vídně je to, že turisté do metropole přijíždějí po celý rok. Firmy tak nejsou závislé na sezonních pracovnících. I tady sice chybí odborná pracovní síla, stejně jako tomu bylo jinde před pandemií, ale pozice města je výhodnější než zimních lyžařských středisek.

Řada nových hotelů dokonce zahájila v průběhu pandemie ve městě provoz nebo se na to v nejbližší době chystá. „Z pohledu celé destinace je to krok dopředu. Město novými ubytovacími kapacitami učiní poměrně významný kvalitativní posun. A to v kategorii tří, čtyř i pěti hvězdiček,“ vypočítává Straßer.

Kdy dojde k zotavení turistického sektoru ve Vídni, se zatím těžko odhaduje. Podle předpokladů se nejdříve vrátí návštěvníci z Evropy, poté budou následovat ti ze zámoří, hlavně z USA. Asie a především Čína, která je pro vídeňský turismus zásadní, v tuto chvíli podle turistické centrály nevykazuje tendenci k rychlému oživení.

K významnějšímu růstu turismu v městských destinacích by mělo podle expertízy společnosti Tourism Economics dojít v průběhu příštího roku. Na úroveň roku 2019 by se města z pohledu příjezdů mohla dostat v roce 2024.