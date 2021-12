Švédsko láká turisty do míst, podle kterých se jmenují výrobky IKEA

Pokud člověk zadá slovo Bolmen do internetového vyhledávače, zobrazí se mu obrázky toaletní štětky od nábytkové společnosti IKEA. Jenže Bolmen není jen produkt pro domácnost, je to rovněž jezero na jihu Švédska, podle kterého je štětka pojmenovaná. Upozorňuje na to nová kampaň agentury Visit Sweden, která chce přilákat turisty do Švédska.