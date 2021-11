Hosty vyhazujeme už potřetí, říká šéf turistické centrály v Rakousku

Ruší lyžaři plánované pobyty?

Ano, první storna už tady jsou.

Náš rozhovor měl být původně o pozitivních vyhlídkách na zimní sezonu...

Bohužel, situace se opět dramaticky změnila. Všechny firmy v údolí navázané na turistickou branži fungují v ekonomické nejistotě už rok a půl. Loňského 15. března jsme museli ze dne na den zavřít hotely, restaurace i lanovky, během několika hodin v podstatě vystěhovat hosty na ulici a veškeré další rezervace stornovat. Byl to zcela mimořádný okamžik, který jsme do té doby nezažili. Že se něco podobného bude opakovat už potřetí, nikdo nepředpokládal.

Andreas Hundsbichler, šéf správní rady turistické centrály Zillertal Tourismus.

Přijelo by k vám jinak letos v zimě více hostů než před pandemií v sezóně 2019/2020?

To je obtížné odhadnout, ale rezervace ještě před pár dny byly velice dobré. Opravdu jsme doufali, že vývoj bude příznivý.

Jakou jste měli letní sezonu?

Květen a červen byly statisticky ještě zanedbatelné, ale červenec, srpen a září se ukázaly jako velmi silné měsíce. Dokonce v srpnu tady v údolí uskutečnili turisté o devět procent více přenocování než v rekordním roce 2019. Problémem je, že se zatím nevrátili turisté z některých zdrojových zemí. Chybějí nám hosté z Velké Británie a obecně klientela z letecky dostupných trhů. Na druhou stranu jsme vlivem omezení a nejistoty v cestování získali nové domácí hosty, především rodiny s dětmi, které by jinak trávily dovolenou ve Středomoří nebo na severu Afriky.

Zámořská klientela přesto pro vás asi nepatří k nejdůležitějším.

Ne, jsme však závislí na zahraniční klientele. Nejvíce máme německých hostů, následuje Nizozemsko, Velká Británie, Maďarsko, Česko, Slovensko.

Jak vysoké ztráty firmám v Zillertalu kvůli pandemii vznikly?

Dopad byl obrovský, protože sezona 2019/2020 byla až do zmíněného lockdownu. Navíc turistická branže v údolí je silně závislá na vzájemné kooperaci s místními podniky od malých pekařů a zemědělců přes řemeslníky až po spediční a dodavatelské firmy. Pokud tady majitel hotelu, penzionu či lanovek něco dělá, pokouší se v maximální míře nasmlouvat lokální firmy, odebírat od místních sedláků, zaměstnávat lokální obyvatele. V případě lockdownu pak masivní ztráty dopadají na všechny podnikatele i zaměstnance v údolí.

Víte o firmách, které nepřežily pandemii?

Samozřejmě takové jsou, ale stát provozům výrazně finančně pomohl překlenovacími bezúročnými úvěry. Problém je, že tyto úvěry budeme muset splatit v příštích pěti letech. Klíčové pro řadu firem bude, zda splácení zvládnou.

Museli jste propouštět?

Mnoho zaměstnanců skončilo na úřadě práce a pobíralo podporu v nezaměstnanosti. Fungoval ale také „kurzarbeit“, kdy stát firmám přispíval na mzdy zaměstnanců. To pomohlo řadu pracovních míst udržet. My se každopádně v posledních měsících nacházíme spíše v opačném extrému, pracovní síly tu zoufale chybějí. Aktuálně je v celém Tyrolsku neobsazeno okolo 10 tisíc pracovních pozic v turistické branži. Tito pracovníci – pocházející ze zemí, jako je Česko, Maďarsko či Slovensko – zmizeli z trhu práce kvůli pandemii a zatím se nevrátili. To jsou lidé, které bychom dokázali zaměstnat, ale nejsou.

Které profese nemáte obsazené?

Kuchaři, číšníci nebo pokojské. Spousta pracovních sil z turismu změnila pozici a šla do stavebnictví, které zažívá boom.

Co se bude dít s cenami? Půjdou dolů, pokud turisté budou jezdit málo?

Na pád cen už není prostor. Za současného masivního zdražování a výpadku velké části příjmů v předchozích měsících prostě nemáme kam zlevňovat. Pochopitelně se objeví hotely či firmy, které nabídnou balíčky ubytování se slevou, ale že by došlo k plošnému zlevňování, to si nedovedu představit. Naopak si myslím, že cenová hladina se bude postupně zvedat.

Máte ekonomickou prognózu pro následující měsíce?

Netroufám si ekonomický vývoj vůbec odhadnout. Bude to těžká sezona, ale doufáme, že se situace stabilizuje a díky aktuálním rezervacím, které máme z Německa, Švýcarska i z Česka nebo Slovenska, se zimní sezona nakonec odehraje. Jak to ale bude vypadat za tři čtyři týdny, to je věštění z křišťálové koule.