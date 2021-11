PŘEHLEDNĚ: Rakousko a Slovensko v lockdownu, Polsko s opatřeními zaostává

1 Německo

Německo za posledních 24 hodin zaznamenalo 66 884 nových nákaz koronavirem, což je nejvíce od začátku pandemie. Sedmidenní incidence tam ke středě také poprvé přesáhla hranici 400 infekcí na 100 000 obyvatel. V Německu ve středu skončil takzvaný epidemický stav celostátního významu, který platil od března 2020. Jednotlivé spolkové země ale kvůli horšící se situaci postupně zpřísňují protikoronavirová opatření. V zemi vstoupil v platnost nový zákon o potírání infekčních chorob, který na pracovištích či ve veřejné dopravě zavádí povinnost předkládat doklad o očkování, prodělání nemoci nebo testu. Neočkovaní zaměstnanci musejí mít na pracovišti negativní test na koronavirus, samotestování pod dozorem zaměstnavatele již není možné.

Lidé, kteří nejsou očkovaní proti nemoci covid-19, nesmí odstředy v Durynsku a Braniborsku s výjimkou nákupu potravin a léků vstupovat do obchodů a v noci ani vycházet z domova. Skončit musí také adventní trhy v těchto regionech. K podobným krokům včetně zákazu vánočních trhů přikročily již před několika dny Sasko s Bavorskem. Opatření se rozhodl zpřísnit také Berlín, kde jsou zatím vánoční trhy povoleny. Berlín zřejmě již od víkendu vstup do většiny obchodů zakáže neočkovaným. V klubech bude metropole vedle dokladu o očkování, případně uzdravení požadovat ještě dodatečný test.

Zpřísněná opatření od středy zavádí také nejlidnatější spolková země Severní Porýní-Vestfálsko. Do restaurací a dalších volnočasových podniků mohou napříště pouze očkovaní či lidé s dokladem o prodělání nemoci. Na diskotékách, v klubech či na karnevalech je pro tyto skupiny navíc podmínkou negativní test na koronavirus. Bez vakcíny se lidé nedostanou například do restaurací, kin, bazénů či divadel také ve Šlesvicku-Holštýnsku, Bádensku-Württembersku, Hamburku, Sársku a v dalších německých regionech.

Bavorsko ve středu rozšířilo své pravidlo 2G, tedy vstup jen očkovaným nebo zotaveným, na kadeřnictví, vysoké školy či knihovny. Při vstupu na kulturní a sportovní akce či do muzeí, na plovárny nebo do zoologických zahrad navíc lidé budou potřebovat i negativní rychlotest. Bavorsko se navíc kvůli hrozícímu přetížení nemocnic začalo připravovat na možnost převozu některých pacientů na jednotkách intenzivní péče do jiných spolkových zemí. Stejná opatření podnikají také Durynsko, Sasko, Berlín a Braniborsko.

2. Polsko

V Polsku za uplynulý den přibylo 28 380 nově potvrzených případů nákazy koronavirem, podle agentury Reuters je to poprvé od dubna, co se přírůstek nových případů přehoupl přes 25 000.

Polský ministr zdravotnictví Adam Niedzielski před časem avizoval, že při překročení hranice 7 000 infekcí za den budou úřady zvažovat zpřísnění karanténních opatření. Zatím se tak ale nestalo. V současné době v zemi platí určitá omezení mimo jiné pro vstup do muzeí, galerií, kin či divadel, a to v podobě limitu lidí, kteří je mohou najednou navštívit. Lidé v nich musejí mít rovněž zakrytý nos a ústa. Tuto povinnost ale často porušují. Polský premiér Mateusz Morawiecki v pondělí před novináři připustil, že čtvrtá vlna bude delší, ale s menším počtem obětí.

Mluvčí polské vlády Piotr Müller na začátku listopadu v reakci na dotaz ohledně možnosti zpřísnění protikoronavirových opatření upozornil na to, že současná situace se od té před rokem liší, jelikož v zemi je 60 procent obyvatel očkovaných proti covidu.

„Musíte si uvědomit, že některá donucovací opatření jsou u nás nejen špatně vnímána, ale mohou pak působit i kontraproduktivně, odradit lidi a vyvolat ještě negativnější a agresivnější postoj,“ řekl agentuře PAP ministr Niedzielski. Mluvčí vlády Müller pak v rozhovoru pro televizi TVN 24 odmítl, že by Polsko šlo cestou jiných evropských zemí a začalo zavádět omezení pro neočkované.

3. Rakousko

V Rakousku, ve kterém za úterý přibylo 9 513 případů covidu-19, platí od 22. listopadu už čtvrtá plošná uzávěra od začátku pandemie covidu-19. V této vlně k razantním opatřením Rakousko sáhlo jako jedna z prvních zemí EU. V následujících týdnech smí obyvatelé země opouštět domov jen v nutných případech, zavřely restaurace i většina obchodů a také hranice pro turisty. Školy naopak zůstaly otevřené. Předpokládá se, že nynější lockdown potrvá 20 dní.

Rakousko širší restrikce pro neočkované spustilo ve snaze přimět více obyvatel k očkování, nyní je proti covidu-19 v zemi očkováno přes 66 procent lidí. Rakouský kancléř Alexander Schallenberg také řekl, že od 1. února příštího roku země zavede povinné proticovidové očkování pro všechny obyvatele, neočkovaným bude hrozit pokuta. „Trvale zvýšit počty naočkovaných je jediným prostředkem, jak vyjít z tohoto začarovaného kruhu,“ prohlásil šéf rakouské vlády.

Některá lyžařská střediska v Rakousku otevřou i navzdory nynějším přísným omezením. Nejméně do 12. prosince platí, že i služeb zimních středisek smí využívat jen očkovaní proti covidu-19 nebo uzdravení, navíc s respirátorem. Kromě toho jsou v nich uzavřeny restaurace a hotely lze využívat pouze k jiným než turistickým účelům.

4. Slovensko

Laboratoře na Slovensku za poslední den odhalily 10 315 potvrzených případů nákazy, což je nejvíce od začátku epidemie a přetížené nemocnice dosáhly kritické hranice 3200 hospitalizovaných s onemocněním covid-19. Po jejím překročení hrozí podle tamního ministerstva zdravotnictví humanitární katastrofa. Zdravotnická zařízení na Slovensku se dlouhodobě potýkají s nedostatkem personálu a během nynější silné vlny koronavirové nákazy nemocnice výrazněji omezily vykonávání plánovaných zákroků. Slovensko se také v EU řadí k zemím s nejnižším podílem naočkovaného obyvatelstva proti covidu-19, byť zájem o vakcinaci v posledním období stoupl.

„Prohráváme boj s covidem, a to zejména v tom smyslu, že jsme nejhorší na světě v počtu nově nakažených lidí na milion obyvatel. Potřebujeme omezit mobilitu, potřebujeme lockdown. Jsme na tom tak špatně, že takové opatření, které doporučují odborníci, se musí dotknout všech,“ řekla slovenská prezidentka Zuzana Čaputová v úterý novinářům v emotivním projevu po návštěvě jedné z bratislavských nemocnic. Podle ní je zavedení nepopulárních opatření zcela nevyhnutelné, byť je to nefér vůči lidem, kteří dodržovali omezení a nechali se očkovat.

Slovensko v uplynulých týdnech zpřísňovalo epidemická opatření a další omezení zejména pro nenaočkované obyvatele zavedlo naposledy v úvodu tohoto týdne.

Slovenská vláda ve středu v souvislosti s nepříznivou epidemickou situací kolem nemoci covid-19 schválila celostátní uzávěru na dva týdny už od půlnoci na čtvrtek. V době takzvaného lockdownu budou z prodejen otevřené jen obchody se základními potřebami a bude také výrazně omezen volný pohyb lidí. Zaměstnavatelé budou od příštího týdne kontrolovat covidové certifikáty zaměstnanců. Vláda také vyhlásila nouzový stav. Po deseti dnech vláda opatření vyhodnotí, podle premiéra Eduarda Hegera se ale případné uvolnění restrikcí bude vztahovat jen na naočkované proti covidu-19 a na ty, kdo toto onemocnění prodělali.