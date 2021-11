Slováci věří dezinformacím víc než Češi, Fico slaví comeback, říká šéfredaktorka

„Situace je kritická nejen kvůli nemocnicím, které narážejí na své kapacity. Nemáme personál, který by přístroje obsluhoval. Odkládají se operace, které nesouvisí s koronavirem. Vypadá to tak, že nemocnice přestávají přijímat pacienty, nemají na to kapacity,“ řekla Šimková.

Nehorší situace podle ní panuje v místech, kde je nižší míra proočkovanosti. Náporu ale čelí nemocnice na celém Slovensku, jednotlivá zařízení si mezi sebou předávají pacienty.

Nedostatek personálu je dle Šimkové dlouhodobý problém. „Mnoho našich lékařů a sester odešlo pracovat do České republiky, Německa nebo Rakouska,“ vysvětlila šéfredaktorka. Personál, který zůstává ve slovenských nemocnicích, je podle ní vyčerpaný a pracuje v nevyhovujících podmínkách.

O tom se v úterý přesvědčila prezidentka Zuzana Čaputová. Při návštěvě bratislavské nemocnice uvedla, že nerozumí této zemi (Slovensku) a vyzvala lidi, aby „přestali šířit bludy“.

Podle Šimkové hlava státu tímto výrokem ovlivnila politiky v rozhodování o lockdownu. „Diskuse spíš směřovala k tomu, jestli o tom jednat plošně, nebo nechat volnost očkovaným,“ řekla Šimková. Dodala ale, že proočkovanost je v zemi žalostně nízká.

Slováci vyhledávají dezinformace

Důvodem nízké proočkovanosti může být to, že Slováci věří dezinformacím. Odpovědnost nese také vláda, která nebyla dostatečně rychlá s přípravou očkovací kampaně. Třetím faktorem jsou poté politici, kteří zpochybňují očkování.

Proti vakcinaci se dlouhodobě staví bývalý premiér Robert Fico. „Je to jeho velký comeback,“ popsala šéfredaktorka HN jeho vystupování proti vládním nařízením. Pokud by ale byl Fico v čele vlády, očkování by podle Šimkové podporoval.

Diskuzi o povinném očkování, jako je tomu v případě Rakouska, ale Slovensko nezvažuje. „Politické postoje k tématu očkování jsou vyhrocené. Část stran říká, že je to třeba, ozývají se jednotlivé hlasy, že by mělo být očkování povinné. Opozice to ale kritizuje, podkopává důvěru lidí, aby se šli očkovat,“ uzavřela Šimková.