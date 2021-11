V Česku by mohl opět platit nouzový stav. Co všechno se s ním změní?

Ministr zdravotnictví v demisi Adam Vojtěch má v pondělí navrhnout vládě, aby kvůli sílící epidemii koronaviru vyhlásila stav nouze. Hlavním důvodem je, že by tento stav umožnil povolat na výpomoc do přetížených nemocnic mediky. Vláda v minulosti využila krizové opatření například k nasazení hasičů nebo policistů na jiné úkoly. S nouzovým stavem se pojí například i to, že krádeže se trestají přísněji.