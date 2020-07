Za krádež vína a salámu v nouzovém stavu si recidivista odsedí dva roky

11:19 , aktualizováno 11:19

Za krádež salámu a krabicového vína v době nouzového stavu půjde muž na dva roky a dva měsíce do vězení. Krajský soud v Brně dnes potvrdil rozsudek městského soudu a verdikt je tak pravomocný. Za krádež v době nouzového stavu hrozí podle zákona přísnější trest, a to dva roky až osm let vězení.