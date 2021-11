Nouzový stav vyloučit nemůžeme, řekl Jurečka. Špidla ho má za rozumné řešení

„Situace v následujících dnech bude taková, že nouzový stav bude rozumným řešením,“ uvedl Špidla. Vyloučit toto razantní opatření nelze ani podle Jurečky, rád by se mu však vyhnul. Spíše by volil cestu pozitivní motivace v podobě finanční odměny či „sick days“ za podstoupení očkování.

Jurečka má i výhrady k takzvanému „rakouskému modelu“, který by podle něj mohl z právního hlediska mít krátkou životnost. „Máme tu lidi, kteří to berou osobně až radikálně, a když se rozhodnou, že kvůli tomu odejdou ze zdravotnických zařízeních, tak bude problém to fungování zabezpečit,“ zmínil. Neočkovaní si podle něj musí hlavně uvědomit, že ohrožují sebe i své okolí. Podle Špidly Rakousko koná „tvrdě“, ale pochopitelně.

Bývalý předseda vlády Špidla by však razantnější opatření ocenil. „Nejlepší země – Portugalsko, Itálie, Španělsko a Francie, mají vysokou míru proočkovanosti. Proto pro skupiny, které jsou zvlášť exponované, by mělo být očkování povinné,“ uvedl. Jednalo by se přitom hlavně o zdravotníky a pracovníky v sociálních službách, případně o lidi starší 65 let.

Častější a po určitou dobu povinné by mělo podle Špidly být také testování žáků. Je dle něj zřejmé, že školy jsou jedním z významných míst, kde je možné covidovou situaci podchytit.

Testování zastává i Jurečka. „Školy a regiony by do toho měly být zařazeny podle toho, v jakém jsou stavu. Ne paušálně,“ řekl.

