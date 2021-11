Vidím světlo na konci tunelu. V lednu dorazí léky na covid, říká imunolog Hel

„Já myslím, že situace je velmi vážná. Ale co je v této době nejdůležitější, je, aby vláda a všechny zodpovědné orgány lépe komunikovaly s veřejností,“ řekl imunolog Zdeněk Hel hned v úvodu rozhovoru. Podle Hela je zásadní, aby lidé věděli, jak dlouho bude ještě potřeba dodržovat opatření.

„Obávám se, že spoustu lidí má obavu, že ta opatření budou nařizovaná donekonečna, a že se budou muset imunizovat dalšími a dalšími dávkami, to ale není pravda,“ řekl Hel. Studie, které ukazují pokles účinnosti vakcín proti covidu, jsou podle něj špatně interpretovány.

Celý Rozstřel v podcastu:

„Někteří lidé si mohou myslet, že to znamená, že vakcíny nefungují. To v žádném případě není pravda. Pravdou je, že vakcíny jsou nejefektivnější, nejúčinnější a naprosto nejlepší prostředek, který máme proti celé epidemii covid-19. Vakcíny fungují,“ sdělil Hel.

Imunolog potvrdil, že v čase ochrana vakcínami proti infekci sice klesá, ale vakcíny si zachovávají svoji původní schopnost předejít těžkému průběhu nemoci. „Musíme si uvědomit, že podle instrukcí WHO a CDC a dalších autorit v oblasti veřejného zdraví, pokud vakcína chrání více než z 50 procent, stojí za to takovou vakcínu implementovat na širokou populaci. Taková vakcína má vysoký ochranný účinek,“ řekl imunolog.

Třetí dávka je zásadní

Hel několikrát zdůraznil důležitost třetí dávky vakcíny. „Zcela jednoznačně lze vidět, že podávání třetí dávky způsobuje obrat ve vývoji epidemie, čili snížení počtu infekcí v dané zemi,“ vysvětlil Hel a dodal, že třetí dávka navýší účinnost ochrany proti infekci o 95 procent. „Efekt je zcela jednoznačný. Dávka je velice důležitá u zvlášť u rizikových kategorií,“ sdělil. V rámci skupiny MeSES Hel doporučoval poskytnutí třetí dávky všem lidem nad 18 let.

Hel také doporučuje očkování i lidem, kteří nemoc už prodělali. „Lidé, kteří prodělali nemoc, a dostali minimálně jednu dávku vakcíny, jsou chráněni podstatně lépe, nežli kdokoliv jiný,“ řekl Hel. „U nich dochází k vytvoření takzvané hybridní imunity, která je založená na velice silné protilátkové a buněčné odpovědi. Tyto dvě složky imunitního systému nás chrání proti další infekci,“ vysvětlil Hel.

Naděje je v lécích

Zdeněk Hel vidí východisko v prostředcích pro zvládání onemocnění, kterých neustále přibývá. Ochranná opatření podle něj není možné udržovat donekonečna, změnit by to měly právě ochranné prostředky. Hel zmínil postupy lékařů, očkování a monoklonální protilátky. Následně vyzval všechny lidi v rizikových skupinách, aby požádali svého lékaře o terapii monoklonálními protilátkami.

„Obrovská naděje je ve vývoji nových léků,“ řekl Hel, a popsal, že jeden z vyvíjených léků znemožňuje viru jeho množení, druhý lék štěpí bílkoviny viru, které mu umožňují se vůbec poskládat. „Jsem optimista, a věřím, že někdy na začátku příštího roku budou tyto léky široce dostupné, a tím pádem budeme moci léčit všechny pacienty, se kterými si momentálně nevíme rady,“ řekl Hel.

Zdeněk Hel v Rozstřelu řekl, že si nemyslí, že lidi čeká každoroční přeočkování. Nevyvrátil ho však rizikovým skupinám před zimou a podzimem.

Poškození dětské imunity vakcínou je mýtus

V závěru rozhovoru Zdeněk Hel vyvrátil několik mýtů, které se kolem vakcín proti covidu-19 tvoří. Jedním z nich je ten, že vakcína dětem údajně poškozuje vytvoření vlastní imunity.

„Pro to nemáme žádné vědecké poznatky, které by toto podporovaly. Děti mají skutečně vynikající schopnost jak buněčné, tak protilátkové odpovědi. Není pravda, že by vakcína mohla narušit tento přirozený proces, a nějakým způsobem znehodnotit vytvoření té správné imunitní odpovědi u dětí,“ řekl Hel.