Rakousko zavádí novou uhlíkovou daň, vybrané peníze chce lidem vracet

Předpokládá se, že daň bude přidána k cenám za služby jednotlivých společností. Cílem kroku je motivovat lidi například k tomu, aby si z různých možností dopravy či vytápění vybírali tu, která je šetrnější k životnímu prostředí, protože při ní vzniká méně emisí. Pokud se lidé rozhodnou pro méně ekologický způsob, budou muset zaplatit více. V roce 2025 se pak má daň zvýšit na 55 eur za tunu CO 2 (1390 Kč).

Vláda očekává, že do roku 2025 na této dani vybere pět miliard eur (zhruba 127 miliard Kč). Každému obyvateli Rakouska chce pak peníze vracet ve formě bonusu, jehož přesná výše bude vypočítána na základě toho, kde žije.

Obyvatelé měst by takto měli dosáhnout na 100 eur ročně, zatímco lidé žijící na venkově by měli mít nárok na dvojnásobek, kvůli omezeným možnostem cestování hromadnou dopravou. Bonus by se měl týkat i dětí, měli by mít nárok na polovinu toho, co dospělí.



Podle ekologů je sazba navrhované uhlíkové daně příliš nízká. Zástupci rakouské pobočky Světového fondu na ochranu přírody (WWF) označili reformy za „slabý kompromis“, uvedl server stanice Deutsche Welle. Uhlíková daň by podle nich měla být „mnohem ambicióznější, aby skutečně vedla ke snížení emisí“.

Levnější rakouská povolenka

Rakouský kabinet se u opatření inspiroval v Německu, kde platí daň za spotřebu fosilních paliv ve výši 25 eur na tunu vyprodukovaného CO 2 od začátku letošního roku. Nová daň jde rovněž nad rámec hlavního unijního nástroje pro snižování emisí, kterým je od roku 2005 evropský systém pro obchodování s emisemi ETS.

V rámci něj si znečišťovatelé ovzduší kupují možnost vypouštět skleníkové plyny prostřednictvím takzvaných emisních povolenek. Těch je k dispozici omezené množství a jejich počet se postupně snižuje, což zvedá jejich cenu a nutí firmy k osekávání svých emisí.



Podle rakouského ekonoma Stefana Schleichera by sazba tamní uhlíkové daně neměla být nižší než současná cena „evropské“ povolenky, která nyní stojí přes 60 eur. Jinak bude mít daň „minimum znatelných dopadů“ na rakouské emise, řekl deníku Der Standard.

Podle původních plánů rakouského kabinetu měla nová daň začít platit už 1. ledna. Pozdní start v červenci vláda zdůvodňuje současnými vysokými cenami plynu, po konci topné sezóny by měl být přechod snazší.

Největší daňová revize

Společně s uhlíkovou daní zavádí kabinet složený z lidovců kancléře Sebastiana Kurze (ÖVP) a Zelených i další změny. Sazba daně z příjmu právnických osob by měla klesnout z 25 na 23 procent a snížit by se měly i daně z příjmu fyzických osob. Vláda chce také osekat některé zdravotní benefity a zvednout státní příspěvek na dítě z 1 500 na 2 000 eur.

Změny by měly do roku 2025 stát rakouský státní rozpočet celkem 18 miliard eur, podle Kurze jde o největší revizi daní v moderní rakouské historii. Podle ministra financí Gernota Blümela náklady vykompenzuje ekonomický růst, který změny zažehnou, uvedla agentura Reuters.