Kdo je nový šéf Twitteru? Na Paraga Agrawala čeká ve firmě řada úkolů

Ačkoliv na Paraga Agrawala čekají ve vedení firmy náročné interní cíle, důvěru některých se mu už povedlo získat. Podle odborníků jde pro Twitter o bezpečnou volbu, která bude pro firmu přínosná. Pozitivní slova o něm pronesl i bývalý generální ředitel Jack Dorsey, jenž mu před pracovníky firmy vyjádřil obrovskou podporu. Informovala o tom agentura Bloomberg.

„Agrawal ve vedení Twitteru do značné míry naváže tam, kde předchozí šéf Dorsey skončil. Bude se snažit z Twitteru udělat relevantní místo a uživatele více vtáhnout,“ okomentovala pro deník The Guardian změnu v Twitteru marketingová expertka Jill Wilson ze společnosti Esquire Digital.

Nový šéf Twitteru Parag Agrawal

Sedmatřicetiletý Agrawal do Twitteru nastoupil už v roce 2011, kdy společnost měla méně než tisíc zaměstnanců. Na pozici technického ředitele firmy pak působil od roku 2017. Vedl technologickou strategii firmy a dohlížel na pokroky ve strojovém učení. Své kořeny má v Indii, kde se před lety narodil a strávil značnou část svého života. Studoval na Indickém technologickém institutu v Bombaji a Stanfordově univerzitě. Pracoval i jako výzkumný pracovník ve společnostech Microsoft nebo Yahoo.

„Svět nás právě teď sleduje ještě více než předtím,“ napsal v pondělí zaměstnancům Twitteru Parag Agrawal. „Je to proto, že se starají o Twitter a naši budoucnost, a je to signál, že na práci, kterou zde děláme, záleží,“ dodal ve své řeči.

Práce v Twitteru má před sebou mnoho. Podle cílů firmy bude usilovat hlavně o navýšení příjmů z reklamy. Tržby by se Twitteru měly v brzké době zvýšit až dvojnásobně a dostat se až k hranici 7,5 miliardy dolarů, což je v přepočtu asi 171 miliard korun. Cílem nového generálního ředitele bude i zvýšit počet aktivních denních uživatelů této sociální sítě, neboť do konce roku 2023 jich chce mít alespoň 315 milionů.

Řešit však bude i jiné možné druhy firemních příjmů. Twitter totiž v lednu zakoupil službu pro zasílání newsletterů Revue. Díky tomu uživatelé Twitteru mohou ze čtení newsletterů účtovat čtenářům poplatky. Samotná firma si z toho pak bere hned pětiprocentní podíl. Před pár týdny uvedl podnik k životu třeba i službu Twitter Blue. Za tři dolary měsíčně získá uživatel nové funkce jako třeba je tlačítko pro vrácení zprávy, složky záložek nebo zpřehlednění vláken.

„Strategie firmy do dalších let je odvážná a správná. Abychom dosáhli ambiciózních cílů, věřme, pracujme a přinesme výsledky. Jen tak uděláme z Twitteru to nejlepší,“ napsal zaměstnancům nový šéf.

Investoři změnu ocenili

První pozitivní efekt ohledně změny vedení na sebe nenechal dlouho čekat. Výměna ve na pozici šéfa technologického giganta totiž pozitivně nakopla obchodované akcie. Jednu chvíli stoupla cena akcií společnosti dokonce o deset procent.

Finanční stránka Twitteru ale není v poslední době zrovna ideální. Firma se ve třetím čtvrtletí propadla do ztráty, a to hlavně kvůli mimořádným nákladům na urovnání soudních sporů. Ztráta společnosti za červenec až září činila 536,8 milionu dolarů ve srovnání se ziskem 28,7 milionu dolarů ve stejném období předchozího roku.

Tržby však firmě, a to hlavně kvůli příjmům z reklamy, stouply. Narostly o více než třetinu na 1,28 miliardy dolarů. Tržby z reklamy z toho činily 1,14 miliardy dolarů (asi 26 miliard korun). Průměrný denní počet uživatelů, kteří vidí reklamu, se meziročně zvýšil o 13 procent na 211 milionů.

Nový generální ředitel bude muset rovněž řešit i nákladný soudní spor s bývalým americkým prezidentem Donaldem Trumpem. Tomu totiž Twitter ve snaze moderovat obsah zakázal před několika měsíci přístup na jeho osobní účet, kvůli čemuž firmu Trump v červenci kvůli podezření z cenzury i zažaloval. V srpnu pak Twitter pozastavil i účet největší indické opoziční strany, což může firmě způsobit další problémy.

Pod Dorseym se židle houpala několik měsíců

Investiční společnost Elliott Management, která je akcionářem Twitteru, se snažila o výměnu bývalého ředitele Dorseyho už v loňském roce. Pak se ale s vedením společnosti dohodla na jeho setrvání.

Dorsey stál v čele firmy už dvakrát. Poprvé už v roce 2007, kdy ale ve funkci vydržel jen jeden rok. Následně se do čela podniku vrátil v roce 2015 a vydržel tam až do nynějška.

Dorsey je léta také generálním ředitelem své firmy Square, která se věnuje digitálním platbám. Kvůli těmto souběžným funkcím byl Dorsey dlouhodobě kritizován, že se Twitteru plnohodnotně nevěnuje. Podle posledních zpráv zůstane v čele společnosti Square i nadále.