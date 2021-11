Byla Muskova anketa na Twitteru zástěrka? Prodej akcií Tesly je pro něj možná výhodný

Muskovi hrozí miliardové daně z 22,8 milionu akcií, které obdržel v roce 2012 ve formě opcí. Pokud by Elon Musk opce uplatnil, musel by zaplatit daň z příjmu z aktuální ceny těchto akcií. Jedna taková akcie se ale aktuálně na burze obchoduje za 1 058 dolarů. Šlo by tedy o daň ze zisku ve výši zhruba 24 miliard dolarů. Informovala o tom agentura Reuters.

Opce jako takové vyprší miliardáři v srpnu příštího roku. Díky prodeji by se tak této dani mohl pohodlně vyhnout. Pokud by však Musk obce přeci jen nakonec uplatnil, byla by každá opce zdaněna daňovou sazbou ve výši 37 %. Spolu s tím by musel do veřejných rozpočtů kvůli odvodům na zdravotní pojištění zaplatit z každé opce i další přirážku ve výši 3,8 %. Další daně by pak mohl odvést i do místních rozpočtů Kalifornie nebo Texasu, kde Elon Musk v poslední době pobývá.

„Vydělat na tom může i Tesla. Díky desítky let starému ustanovení amerického zákona o dani z příjmu právnických osob si firma může z převodu akcií odečíst ze základu daně více než pět miliard amerických dolarů,“ uvedl pro agenturu Reuters expert na daňovou problematiku Steve Rosenthal.

Elon Musk se před několika dny na svém Twitteru zeptal, zda má prodat deset procent svých akcií Tesly. Reagoval tak na kritiku, že neplatí svůj spravedlivý podíl na daních. Většina z těch, kteří se do ankety zapojili, hlasovala pro prodej. Celkem se zúčastnilo 3,5 milionu uživatelů Twitteru a 57,9 procent z nich byla pro.

„V poslední době se mluví o tom, že nerealizované zisky jsou prostředkem k vyhýbání se daním, takže navrhuji prodej deseti procent svých akcií Tesly. Podporujete to? Ať už to dopadne jakkoli, výsledkům se podvolím,“ uvedl miliardář Musk otázku na svém Twitteru.

Vzhledem k výsledkům by tak Muskův další krok měl být jasný. Pokud svůj slib dodrží, měl by prodat deset procent z celkových více než 170 milionů akcií. Podle výpočtů agentury Reuters by mu tato operace měla přinést asi 21 miliard dolarů, což je v přepočtu asi 458,3 miliardy korun.

Muskova anketa byla do značné míry reakcí na aktuálně projednávaný americký plán na zdanění miliardářů. Peníze takto utržené by pomohly s financováním sociálních a klimatických programů současného amerického prezidenta Joea Bidena. Ty americký stát vyjdou v přepočtu na biliony korun.

Pokud tento záměr amerických demokratů americkým Kongresem opravdu projde, bude právě Musk prvním na seznamu. Podle agentury Bloomberg je totiž aktuálně nejbohatším člověkem na světě. Jeho majetek převyšuje 338 miliard dolarů, což je v přepočtu asi 7,4 bilionu korun. Musk už několikrát uvedl, že jeho celkové bohatství je vázáno právě na Teslu. Příliš likvidních peněz, ať už v hotovosti nebo třeba na bankovních účtech, totiž nemá. Proto podle jeho vyjádření ani daň nemá jak uhradit.

Americký expert Brian Foley pro agenturu Reuters řekl, že Musk má dvě možnosti. „Musk může své některé akcie prodat. Druhou možností je si proti nim půjčit. To je ale pro něj celkem riskantní. Kdyby cena akcií na burze klesla, mohl by se Musk nacházet i v červených číslech, což by pro něj nebylo vůbec příjemné. Myslím si, že by akcie Tesly měl prodat,“ řekl.

V Tesle vlastní Musk asi 23 procent všech akcií. Tržní hodnota automobilky nedávno překonala bilion dolarů. Ročně po celém světě nových majitelům dodá až jeden milion vozů. Ve výstavbě je i řada továren firmy v mnoha státech po celém světě.