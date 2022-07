Rusko tlačí na uzavření kazašského ropovodu, aby ještě víc přidusilo svět

Uzavření potrubí by ještě zvýraznilo celosvětové dopady jedné z nejzávažnějších energetických krizí od sedmdesátých let dvacátého století. Moc možností, jak kazašskou ropu přesměrovat, totiž není. Informovala o tom agentura Reuters.

Ropovodem Caspian Pipeline Consorcium proudí ropa z Kazachstánu přes Rusko do celého světa. Soud v Novorossijsku minulý týden ve středu nařídil, aby kvůli možnému poškození životního prostředí došlo na třicet dnů k pozastavení jeho činnosti. V pondělí ale jiný soud toto rozhodnutí zrušil a místo toho provozovateli uložil pokutu ve výši 200 tisíc rublů, což je v přepočtu asi 75 tisíc korun. Inspekce údajně zjistila nesrovnalosti v dokumentech týkajících se plánů řešení úniků ropy.

Ropovod CPC je v centru pozornosti od začátku ruské invaze na Ukrajinu, která omezila ruský vývoz a způsobila prudký růst cen ropy. Spojené státy uvalily na ruskou ropu sankce, ale uvedly, že toky z Kazachstánu přes Rusko mohou dále fungovat bez přerušení.

Podle zdrojů agentury Reuters ale je stále pravděpodobné, že k přerušení provozu nakonec stejně dojde. Odvolávají se přitom na několik představitelů předních západních energetických společností. Zatím ale ropovod funguje a přeprava přerušená není.

Kromě několika ruských a kazašských firem mají v CPC podíl i velcí hráči ze Západu, a to včetně společností Chevron, Exxon Mobil, Shell nebo italské firmy Eni. Jde o jediný ropovod na ruském území, který není plně vlastněn firmou Transněfť.

Potrubí je dlouhé více než 1 500 kilometrů a pro Kazachstán je velmi důležité, neboť se jeho prostřednictvím vyváží asi osmdesát procent kazašské ropy. Zbytek je přepravován zejména po železnici hlavně na území Ruska a Číny.

Další cenové tlaky

Problémy by to však podle odborníků přineslo celé globální ekonomice. Už několik měsíců se ceny za jeden barel ropy pohybují okolo hranice sta dolarů za barel a případný kazašský výpadek by mohl tyto cenové tlaky ještě zvýšit. Analytici JP Morgan minulý týden předpověděli, že cena ropy by mohla za určitých okolností vyskočit až na 190 dolarů za barel.

„Ztráta jednoho milionu barelů denně v již tak napjatém prostředí může vést k neřešitelnému problému pro trh s ropou,“ řekla pro Reuters analytička Amrita Sen ze společnosti Energy Aspects v Londýně.

Možné alternativy k přepravě kazašské ropy momentálně chybí. V Kaspickém moři se vývozci potýkají s nedostatkem tankerů a alternativní trasy přes Gruzii nebo Ázezrbájdžán jsou podle expertů příliš náročné k realizaci.

„Abych byl upřímný, nemyslím si, že bude možné dodávky nějak přesměrovat,“ řekl pro Reuters západní obchodník obeznámený se situací kolem CPC.