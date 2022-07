Pokud Putin vypne plyn, Němci a Češi si pomohou, shodli se ministři

Síkela a Habeck i proto podepsali společného prohlášení, které má českou a německou koordinaci stvrzovat. Respektovat při dalších krocích chtějí i zásadu evropské solidarity.

„Vladimir Putin zneužívá energetiku jako zbraň. Díky statečnosti Ukrajinců a pomoci ze strany západních zemí Putin dneska dobře ví, že v případě podpory Evropy nemůže Putin válku na Ukrajině zvládnout, a proto se snaží navyšovat cenu zemního plynu. Chce narušit sociální smír v Evropě a podlomit západní podporu Ukrajiny. Spolupráce s Německem bude i proto klíčová,“ řekl Síkela.

Německý ministr Síkelova slova potvrdil a dodal, že orientace na Rusko v minulých letech byla velká německá politická chyba.

„V minulosti se Německo příliš jednostranně orientovalo na Rusko a naše hospodářská strategie se až příliš zaměřila na ruský zemní plyn. To byla velká politická chyba, řekl Habeck s tím, že nyní bude v této době klíčová hlavně vzájemná spolupráce.

Plánovaná desetidenní servisní odstávka plynovodu Nord Stream 1, který vede po dně Baltského moře z Ruska do Německa, započala v pondělí. Německo už před několika dny varovalo, že Rusko by z politických důvodů nemuselo dodávky vůbec obnovit.

„Nebylo by překvapivé, kdyby Rusové našli při údržbě nějaký malý technický nedostatek a řekli, že plynovod teď už nemohou zapnout. Kdokoli se zdravým rozumem tuto variantu nemůže vyloučit,“ řekl Habeck už dříve v rozhovoru pro německý časopis Die Zeit.

Od Putina čekejme to nejhorší, tvrdí Síkela

Už během června Rusové snížili tok zemního plynu do Evropy na asi 40 procent původní kapacity. Zdůvodnili to technickými problémy, a to konkrétně opožděným návratem ruských kompresorových turbín, jejichž servis v Kanadě prováděla německá společnost Siemens Energy. Síkela však má z možného zastavení dodávek plynu do Evropy také obavy, což potvrdil i během pondělí tiskové konference.

„Myslím si, že od člověka, který neustále lže, musíme čekat to nejhorší. My sice věříme, že se stále jedná jen o technickou údržbu, ale musíme být na další okolnosti připraveni. Pokud by nedošlo k zprovoznění plynovodu Nord Stream 1, museli bychom přistoupit k úspornému režimu v případě domácností i v průmyslu,“ řekl český ministr.

Pokud Rusko své dodávky opravdu stopne, ohrozilo by evropské plány na naplnění zásobníků před blížící se zimou, a ještě více by přitvrdilo současnou energetickou krizi. Podle evropských politiků by to odnesly skoro všechny členské státy Evropské unie.