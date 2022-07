Svět stojí znovu na prahu recese. Proč bude jiná než ta z roku 2008

Inflace

První bod je očividný. Inflace je všudypřítomná. A nejedná se jen o Spojené státy a Evropu. Zasahuje i místa jinak známá pomalým růstem cenové hladiny, jako je Japonsko a Švýcarsko. V USA dosahuje míra inflace 8,6 procenta.

Česká republika nyní čelí rekordním šestnácti procentům. Jen pro připomenutí, i do roku 2008 vstupovala lehce přehřátá česká ekonomika s nezvykle vysokou inflací, která za první čtvrtletí dosáhla 7,4 procenta. To by se se dnes zdálo jako velmi příznivý výsledek a hlavně – do konce roku se růst cen vinou prudkého přibrzdění ekonomiky zmírnil na prosincových 3,6 procenta.

Pohonné hmoty

Jednou z položek, které pomohly inflaci tlumit, byly pohonné hmoty. Vyhlídka na globální ochlazení světového hospodářství srazila ceny ropy a ty se vzápětí propsaly do cen u pump. O prázdninách 2008 podle údajů CCS Češi brali litr naturalu v průměru za 33 korun, do Vánoc byl o deset korun levnější.

V USA to bylo podobné. V létě 2008 byly průměrné ceny kolem čtyř dolarů za galon, na konci roku to byla méně než polovina.

V současné době sice obavy z recese pomáhají bránit válečnému zdražování ropy, ceny této suroviny se ale stále drží nad hranicí sto dolarů za barel. A nejistota brání i zlevnění rafinérských produktů na klíčové rotterdamské burze. Češi tak platí za litr benzinu bezmála padesát korun a žádné zlevnění není v dohledu.

Zaměstnanost

Úřady v Česku evidovaly ke konci letošního června celkem 231 tisíc lidí hledajících práci. Oproti květnu tak podíl nezaměstnaných mírně klesl na 3,1 procenta. Nezaměstnanost se dlouhodobě drží na minimálních hodnotách.

Do poslední finanční krize vstupovalo Česko s nezaměstnaností mírně vyšší, kolem čtyř a půl procenta. Do roku 2010 se podíl lidí bez práce zvedl k osmi procentům, podobně jako v USA.

Německo a Evropa

Před deseti lety byla německá ekonomika na špici, zatímco okolní státy, hlavně ty z jižního křídla eurozóny, se potýkaly s finanční krizí. Tentokrát je vysokými cenami energií a hrozícím odpojením od plynu Německo zasaženo citelně. Vidět je to mimo jiné i na saldu německé obchodní bilance – před deseti lety bylo v mohutném přebytku, teď je negativní.

Dluhopisy

Země na periferii eurozóny, jako je třeba Itálie, platí za emise dluhopisů stále více než třeba Německo. Zásluhou Evropské centrální banky je však rozdíl menší než v roce 2012, upozorňuje agentura Bloomberg, ačkoli se tak děje jen za cenu značného úsilí a nákladů ze strany Evropské centrální banky.

Důvěra spotřebitelů

To je trochu rozporuplný bod. Zatímco Bloomberg upozorňuje, že indikátory spotřebního optimismu jsou v USA stále výrazně lepší, než za posledního propadu, v Česku už květnové tržby vykázaly citelný pokles a důvěra v ekonomiku je nejnižší od roku 2012. A to je podle všech předpovědí těžký podzim ještě daleko.

Na druhou stranu i v Česku zatím dovolené jedou na plné obrátky, plno je na letištích, dobrý odbyt hlásí i cestovní kanceláře.

Bydlení

Pro ceny nemovitostí znamenala poslední finanční krize velkou ránu, hlavně v USA, kde ji celou pomohly odstartovat potíže na hypotečním trhu. Ceny v Americe začala propadat dokonce už v roce 2006, současná situace má do tohoto stavu daleko.

Také v Česku přibývá předpovědí o ochladnutí trhu s nemovitostmi, ve skutečnosti se zatím spíš jen zastavil růst, případné poklesy jsou maximálně v řádu procent.

Zboží, nebo peníze

Už termín Velká finanční krize, který se pro období po roce 2008 používá, obsahuje klíčové slovo finance. Před deseti lety čelil svět nedostatku peněz, zatímco nyní je situace opačná.

Peněz centrální banky natiskly spoustu, ale chybí produkty – klasické zboží i nehmotné statky, jako třeba energie. Energetická nezávislost nyní znamená novou finanční nezávislost.