Drahá ropa umazala nižší spotřební daň. Benzin se vyšplhal téměř na 47 korun

Vzhledem k vývoji cen ropy na světových trzích i vzhledem k vývoji velkoobchodních cen paliv na Rotterdamské burze již nyní, deset dní po zavedení snížení daně, řidiči platí více než před snížením daně nejen za benzin, ale také za naftu. Efekt snížení daně by tak byl kompletně opticky smazaný hned první týden po zavedení opatření.

Důvodem rychlého návratu cen nad úrovně před snížením daně je vývoj na světovém trhu s ropou a také na surovinové burze v Rotterdamu, kde se paliva prodávají velkoobchodně.

„Důvodem mizivého viditelného účinku snížení spotřební daně je fakt, že čerpací stanice si část příslušného snížení přisvojily, takže nezlevnily v celém rozsahu snížení daně, a naopak si navýšily marže. Vládu opatření vyjde za čtyři měsíce na čtyři miliardy korun. Z této částky ovšem až 1,5 miliardy poputuje do kapes čerpadlářů. Ti totiž platí nižší celkovou daň z pohonných hmot, ale do konečných cen promítli jen část tohoto snížení,“ domnívá se ekonom Lukáš Kovanda.

Ropa Brent dosáhla v uplynulých dnech 123 dolarů za barel, což je nejvyšší cena od počátku března. Zejména u benzinu byla marže rafinérii v posledních dnech rekordně vysoká. Důvodem je vysoká a ještě rostoucí poptávka po pohonných hmotách s nástupem letní motoristické sezony.

Většina vlád v Evropě snížila spotřební daň, což je z hlediska koncových cen příznivé. Na druhé straně to podporuje poptávku, která aktuálně převyšuje nabídku. „Velcí producenti jako OPEC a USA navyšují těžbu pomaleji, než by bylo vhodné. V nejbližších dnech ještě ceny pohonných hmot porostou o 30 až 40 haléřů na litr. Benzin zdraží ještě více. Vysoké úrovni se udrží ceny celé léto. Až koncem roku by se globální nabídka ropy a pohonných hmot mohla srovnat s poptávkou,“ doplňuje analytik společnosti Finlord Boris Tomčiak.

V Česku roste poptávka po pohonných hmotách. S ohledem na strukturu vozového parku a dominance spalovacích motorů a struktury odvětví a potřeby přepravních výkonů a potřeby mobility jsou pohonné hmoty nenahraditelné.

„Za rok 2021 dosáhla celková spotřeba pohonných hmot 8,058 miliard litrů, o šest procent více než v roce 2020. Rozhodující 75procentní podíl tvoří motorová nafta je třikrát vyšší oproti automobilovému benzinu,“ doplňuje Václav Loula z České asociace petrolejářského průmyslu a obchodu (ČAPPO).

Podle rozhodnutí vlády a novely zákona o spotřebních daních došlo

od 1. června do 30. září k přechodnému snížení spotřební daně z motorové nafty a bezolovnatého benzinu, a to o 1,80 koruny včetně DPH na litr. Cílem tohoto opatření je zmírnit dopady vysokých cen pohonných hmot vyvolaných invazí Ruska na Ukrajinu jak na soukromé řidiče, tak i na podnikatelský sektor.