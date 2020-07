Nový hit: vlastní vila v Řecku. Zájem Evropanů stoupl o stovky procent

Poptávka po domech v Řecku vylétla ve chvíli, kdy britská vláda oznámila plány na uvolnění cestovních omezení. Podle firmy obchodující se zahraničními nemovitostmi Rightmove se Řecko během pár týdnů stalo nejžádanější destinací v Evropě hned vedle Španělska, Francie, Portugalska a Itálie. Poptávka ze strany Britů rostla o dvě stě procent a během jednoho dne zaznamenala Rightmove víc než jeden milion online poptávek.



Zájem o zmiňované nejatraktivnější destinace rostl na konci června (v porovnání s daty v polovině měsíce) o 340 procent. Řecko je mezi nimi výjimečné hlavně tím, že v předchozích letech hrálo spíš druhé housle a do přízně kupců se dostává až nyní. „Řecko se odrazilo ode dna. Naposledy jsme u něj zaznamenali takovou aktivitu před víc jak dekádou,“ vysvětluje Piers Williams z realitní kanceláře Chestertons Ionian.

Zdali nebývalá pozornost povede ke skutečným prodejům, není zatím jasné, píše Deutsche Welle. Podle realitních agentů se potenciální kupci z Evropy stále bojí.

„Telefony nepřestávají zvonit. Prohlídky domů mám naplánované na celý zbytek léta,“ říká realitní agentka Hillary Dawsonová ze společnosti Crete Homes. Prý se zrovna vrátila z předvádění přímořské nemovitosti v řeckém městečku Ágios Nikólaos, kterou poptával francouzský pár.

Oficiální data zatím nejsou k dispozici, ale představitelé realitního průmyslu již nyní odhadují, že německé investice do řeckých nemovitostí stouply v posledních měsících o polovinu. Velký zájem byl o oblast poloostrova Peloponés, ale také o luxusní vily na ostrovech Amorgos, Kréta, Karpathos a Korfu. V hledáčku zájemců jsou i nemovitosti, které Řecko nabízí, aby podpořilo tamější ekonomiku.

Na své si díky tomu mohou přijít i nadšenci moderní historie. Od roku 2014 je na prodej vila, která patřila italskému diktátorovi Benitu Mussolinimu. Nabízí ji Fond rozvoje Řecké republiky, jehož úkolem je získávat peníze z prodeje státem vlastněného majetku, čímž má snižovat státní dluh.

Důvodů, proč se Britové nyní na Řecko zaměřili, je víc. Jedním z nich je například fakt, že si turistická destinace dokázala s koronavirem poradit vcelku dobře a zatím hlásí jen necelé čtyři tisíce případů nákazy. Důležitou roli může hrát i brexit. „Koronavirus možná plány na přestěhování přerušil. Nyní však (Britové) cítí, že nesmí ztrácet čas. Zoufale se snaží koupit dům do konce roku, aby získali unijní statut pobytu,“ říká Dawsonová.

Češi by radši žili v Rakousku či Chorvatsku

Pro Čechy nicméně Řecko není tolik atraktivní destinací, kde koupit dům. Nic na tom nezměnil ani koronavirus. „Že by šlo o nárůst poptávky, to určitě říct nemohu, ale na druhou stranu to není ani pokles,“ říká Jan Rejcha, majitel české firmy Rellox nabízející nemovitosti v zahraničí.

„Češi mají dlouhodobě zájem hlavně o Rakousko, Chorvatsko a Španělsko. První dvě jmenované země jsou teď v kurzu, naopak z vývoje pandemické situace ve Španělsku mají lidé ještě stále strach. Chorvatsko si tak stahuje lidi, kteří by za jiných okolností měli zájem o Španělsko.“

Řecko je pro české dovolenkáře čtvrtou nejvyhledávanější destinací, ročně na bílé pláže vyrazí víc než 400 tisíc Čechů. Největší objem, tedy víc než čtyři miliony turistů tam přijíždí z Německa. Z Velké Británie míří každoročně na tamější ostrovy skoro tři miliony dovolenkářů.

Na cestovním ruchu je Řecko závislé. Turismus představuje osmnáct procent jeho hrubého domácího produktu, zároveň zaměstnává skoro 900 tisíc lidí, tedy pětinu celkové pracovní síly. Očekává se, že v souvislosti s pandemií koronaviru bude na ostrovech Kréta, Rhodos a Korfu až 65 procent hotelů čelit hrozbě bankrotu. Podle výše citovaného Williamse nebude mít mnoho malých podniků jinou možnost, než svou nemovitost prodat a přijít tak co nejrychleji k hotovosti.