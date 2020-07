Letní sezona na Korfu: o polovinu méně turistů a omezené vstupy do obchodů

Za normálních okolností přijede na Korfu kolem dvou milionů turistů ročně. Ostrov nemusí být cílem jen letních dovolených, pro poznávací zájezdy je vhodný i po zbytek roku. K prodloužení sezony by však bylo třeba mimo jiné posílení leteckých linek, řekl Varuchas.

Statistiky ukazují, že loni přímými lety z evropských států na Korfu přiletělo přes 1,4 milionu lidí, lodě přivezly více než 452 tisíc turistů. Nejčastějšími návštěvníky ostrova jsou Britové následovaní cestovateli z Německa. Přijíždí také mnoho polských a italských turistů, přibývá také Čechů, uvedl Varuchas.



Na Korfu, které má přes 100 tisíc obyvatel, pracuje v cestovním ruchu zhruba 45 tisíc lidí, řekl dále. Pro ostrov i celé Řecko je turismus klíčovým odvětvím. Všechna řecká mezinárodní letiště se pro turisty ze zahraničí znovu otevřela 1. července.

Do země zatím nemohou cestovat návštěvníci z Albánie, Severní Makedonie, Švédska, Turecka a Velké Británie. Spojení by mělo být obnoveno od 15. července. Záležet bude na epidemiologické situaci. Za první tři dny obnovených letů do Řecka přes cestovní agenturu Invia podle její mluvčí Andrey Řezníčkové odcestovalo asi 600 lidí. Korfu v nabídce přitom patří k třetí nejoblíbenější destinaci. Velký zájem o letní dovolenou v Řecku sleduje v současné době také Exim Tours nebo Alexandria.

Počítání zákazníků u vchodu

Obchody v hlavním městě Korfu však kvůli koronaviru omezily svou kapacitu. Především na dveřích menších prodejen jsou upozornění na maximální počet zákazníků. Prodejci si po vstupu nakupujících do obchodů nasazují roušku nebo štít, často vyzývají k dezinfekci rukou. Zjistila to zpravodajka ČTK na místě.

U vstupu do každého obchodu je k dispozici dezinfekce pro zákazníky. Někteří obchodníci ji rovnou lidem aplikují. „Je to pro vaši bezpečnost,“ řekla s omluvným tónem prodavačka jednoho z butiků. Většina prodejců, včetně obchodníků se suvenýry, přijímá platební karty. Před použitím terminálu někteří zákazníkům znovu dezinfikují ruce, dezinfekci nabízejí i po zadání PIN kódu. Bez problémů lze platit také v hotovosti.

Mnoho obchodů láká na slevy od 30 do 70 procent, prodejci v hlavních turistických ulicích nabízejí slevy i na zboží, které nemají mezi zlevněným. Obchody v centru mají otevřeno převážně od 09:00 do 14:30, poté až od 18:00 do 21:00. Provozní doba se může u jednotlivých prodejen mírně lišit, některé obchody mají nastavenu různou dobu pro jednotlivé dny v týdnu.

Centrum se podle místních obyvatel již trochu cestovateli zaplnilo, jindy je však v červenci na hlavních třídách „hlava na hlavě“. „Z nákazy máme strach, bojíme se o své rodiny, ale museli jsme otevřít. Potřebujeme, aby k nám začali turisté znovu jezdit,“ uvedla jedna z prodejkyň.

Poloprázdné jsou i bary, kavárny a restaurace v centru města. Také zaměstnanci vyhlášeného podniku Rex, do kterého je jindy třeba rezervace, stojí venku a oslovují kolemjdoucí. Ceny jídla či kávy v restauracích se podle místních od loňska většinou nezměnily.