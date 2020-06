První turisté jsou na Baleárech. Víc však bylo novinářů, kteří na ně čekali

Prvním turistům, kteří po tříměsíční uzavírce kvůli pandemii covidu-19 dorazili na tento středomořský ostrov, se tak dostalo přivítání jako fotbalovým hvězdám či hereckým celebritám.

Jako nejfotografovanější turista na Mallorce v historii by se mohl do Guinnessovy knihy rekordů nejspíš zapsat pan Carsten, který z letadla s logem cestovní kanceláře TUI vystoupil na letišti Son Sant Joan v pondělí v 11:15 SELČ jako první. V modré košili a s rouškou s hvězdičkami přiletěl z německého Düsseldorfu. Fotoaparáty cvakaly, jako když právě vystoupila rocková hvězda či slavný fotbalista.



„Ani kvůli Messimu by nepřišlo tolik novinářů. To jsem ještě neviděl,“ komentoval pondělní přílet německých turistů jeden člen ochranky letiště, jehož citoval deník Diario de Mallorca. Podle něj se na přílet prvního letadla s turisty akreditovalo na 200 novinářů.

„V letadle byla skvělá atmosféra, všichni jsme moc rádi, že jsme tady,“ citoval místní deník pana Carstena, který přiletěl ve skupině 189 pasažérů letu X32312.

„Německo a Mallorca měly k sobě vždy velmi blízko,“ řekl zástupce německé CK na Baleárských ostrovech Ian Livesey. Dodal, že všechny hotely, které se projektu účastní, musí dodržovat přísná hygienická pravidla nařízená místními úřady.

Také na letišti měl všechen personál i cestující ochranné roušky a turistům byla dálkovým skenerem změřena teplota. Už v letadle museli vyplnit formulář, v němž uvedli kontaktní údaje pro pobyt.

Všichni turisté s úsměvem procházeli letištní halou na Mallorce, někteří volali „Ať žije Španělsko“. Novináři se předháněli v pokládání dotazů, nejprve na dálku, a posléze s některými turisty dělali rozhovory. „Jsme velmi šťastní, že jsme tady, čekali jsme měsíce, abychom mohli přijet,“ řekl anglicky mladý Němec, který přijel s těhotnou manželkou.

Pít, pít a pít

„Těšíme se na Mallorku a na Středozemní moře. Čekali jsme na to pět měsíců a máme radost, že už je to tady,“ řekl podle agentury DPA Georg Käsbach z Lindlaru u Kolína nad Rýnem, který přijel s manželkou. Sebastian Ebel z kanceláře TUI potvrdil, že první termíny pro pilotní program byly minulý týden rozebrány do 36 hodin.



Kim Edligerová z Würselenu byla jednou z nejmladších v letadle a vstupní kontroly na letišti se jí moc nezamlouvaly. Nevadí jí, že nebudou otevřené diskotéky a kluby. Její plán pro první dovolenou po omezení cestování je „pít, pít a pít,“ řekla se smíchem.

Mnohé evropské země v úterý zrušily hraniční kontroly, nicméně Španělsko zůstává zavřené až do 21. června, v případě Portugalska to bude do 1. července. Španělsko má téměř 244 000 potvrzených případů nákazy a 27 136 mrtvých. Baleáry ale patří k málo zasaženým regionům.



Španělsko, které je pro turisty jednou z nejnavštěvovanějších zemí, se uzavřelo v březnu. Teď je vláda pod tlakem, aby turistické odvětví otevřela, protože je v něm zaměstnán každý osmý pracující Španěl. Němci loni tvořili třetinu návštěvníků autonomních Baleár.

Více individuálních sportů

Nynější pobyty se ale budou od těch minulých lišit. „Turisté mohou být spokojení, protože pláže v Palmě ještě nikdy nebyly tak klidné. Letos se ale nebudou pořádat obvyklé večírky. Změnili jsme také sportovní nabídku. Bude víc individuálních sportů, ne týmové aktivity,“ sdělil mluvčí společnosti TUI Aage Dünhaupt.



V rezortech budou platit mimořádná opatření, aby se dostálo hygienickým požadavkům. Obsazenost hotelů bude poloviční a u vchodů budou infračervené kamery hostům snímat teplotu. Do testovacího projektu má být podle vlády zapojeno 10.900 účastníků.

V jednom z hotelů v metropoli Baleárských ostrovů Palmě de Mallorca v neděli personál v ochranných oděvech vyčistil stoly a prostřel příbory. Na podlaze hotelu jsou značky, které mají pomoci lidem zachovat bezpečnou vzdálenost.