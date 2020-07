Slunce, moře, nízké daně. Žijte u nás, vábí Řecko evropské důchodce

„Logika věci je velice jednoduchá. Chceme, aby se penzisté k nám přestěhovali,“ řekla listu The Guardian Athina Kalyva, která má na řeckém ministerstvu financí na starosti daňovou politiku. „Naše země je nádherná, je tu příjemné klima. Tak proč ne?“ ptá se.

Právě ona stojí za návrhem zákona, který pro zahraniční penzisty s trvalým bydlištěm v Řecku zavádí rovnou daň z příjmu ve výši sedmi procent. A to na veškeré příjmy, takže například i na dividendy či peníze z pronájmu nemovitosti v rodné zemi. Daňové zvýhodnění by mělo platit deset let.

„Doufáme, že penzisté budou mít z této atraktivní daňové sazby prospěch a většinu svého času budou trávit v Řecku,“ dodala Kalyva. Vláda podle ní chce rozšířit daňovou základnu a podpořit ekonomiku. „Předpokládá se, že tu něco investují - zakoupí dům nebo si ho pronajmou.“



Nastartovat ekonomiku

Britský list připomíná, že Řecko není první evropskou zemí, která s takovou myšlenkou přišla. Portugalsko na vrcholu finanční krize bohaté seniory ze západní Evropy lákalo, že jim po dobu deseti let nesebere z jejich penzí ani euro.

Vábení vyslyšely tisíce Britů, Nizozemců a Němců, kteří se na stará kolena přestěhovali do Algarve či Sintry. Jejich vlády však příliš nadšené nebyly a obviňovaly Lisabon, že zavádí diskriminační daňovou sazbu. Když se ke kritice přidali i portugalští důchodci, vláda zvýhodnění zahraničních penzistů ořezala.

Současná řecká vláda pravicového premiéra Kyriakose Mitsotakise tvrdí, že novým zákonem nechce popudit evropské partnery, nýbrž povzbudit svoji pokulhávající ekonomiku. „Jako reformní vláda musíme udělat vše pro to, abychom nastartovali ekonomiku a změnili v Řecku modely růstu,“ uvedl premiérův poradce Alex Patelis.

„Chceme budovat Řecko jako značku a zúročit to, čeho jsme již dosáhli,“ poukázal na fakt, že země v boji s koronavirem dosud velmi slušně obstála. „Věříme, že až pandemie ustoupí, tak se kapitál a pracovní síly přestěhují tam, kde ji zvládli relativně lépe,“ dodal Patelis.

Dobré koronavirové statistiky se na tamní ekonomice podpisují už nyní. Britské realitní kanceláře v posledních týdnech hlásí rapidní nárůst zájemců o zakoupení nemovitosti Řecku. Dalším důvodem zvýšeného zájmu může být brexit.

Podle Patelise není důvod se obávat, že velkorysá daňová pobídka vyvolá mezi Řeky nevoli. „Penzisté ze své podstaty nepracují. Pro domácí pracovní síly proto nemohou představovat konkurenci. Naopak, budou tu utrácet peníze. Britové se stěhují do Španělska, Američané na Floridu. Tak proč ne Řecko?“ ptá se poradce ministerského předsedy.



Pro vládní plán mají pochopení i někteří odborníci. „Je to dobrý nápad, ale penzisté zde musejí mít zajištěný přístup ke slušné zdravotní péči a dobré spojení na letiště, aby mohli navštěvovat vnoučata. A samozřejmě golfová hřiště,“ řekl listu The Guardian ekonom Platon Tinios.