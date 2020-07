Pandemie Čechy od dovolené v zahraničí neodradila. Zájem je i o Itálii

Cestovatelský apetit Čechů s koronavirovou krizí nezmizel. Lidé se i přes nová a měnící se pravidla v oblasti bezpečnosti vydávají na dovolenou do zahraničí. Největší zájem je podle oslovených cestovních agentur o řecké ostrovy Kos, Rhodos, Kréta, Korfu, bulharské destinace Varna a Burgas a v neposlední řadě také o tradiční dovolenkovou destinaci Chorvatsko.

Zájem o dovolenou v Chorvatsku letos podporuje i možnost odjet do země vlakem. Cestu do Chorvatska po kolejích letos nově umožňují vlaky RegioJet. „Od této soboty startuje RegioJet denní frekvenci vlakových spojů z ČR do chorvatské Rijeky za ceny od 590 Kč. Celkem předpokládáme, že vlakem do a z Chorvatska letos bude cestovat více jak 50 tisíc cestujících,“ sdělil tiskový mluvčí společnosti RegioJet Aleš Ondrůj.

Čechy lákají levnější letenky

Podle posledních dat společnosti Kiwi.com se Češi nebojí ani Itálie, Španělska nebo Francie, které patří v Evropě mezi země, které koronavirus postihl nejvíce. „Během června rezervace do těchto zemí jednoznačně vedly,“ uvedla společnost v tiskové zprávě. Důvodem mohly být i levnější letenky. „Ceny letenek do Španělska a Itálie se na Kiwi.com dle předpokladů snižují, aktuálně jde cca o 20procentní pokles,“ říká Michal Šindelář, viceprezident Kiwi.com pro produkty.



Obecně nižší ceny potvrzuje i Věra Janičinová, ředitelka pro letenky ve Student Agency Travel. „Ceny začínají na několika stovkách korun. Například letenka na Krétu nebo Maltu vyšla na léto na necelé dva tisíce korun za obě cesty tam i zpět. Průměrná cena letenky klesla v červnu asi o 15 procent na cca 8000 Kč,“ sdělila Janičinová.

Parametry zájezdů se v porovnání s loňským rokem příliš nezměnily. „Převážná většina prodávaných zájezdů je týdenních, velká část s all inclusive. Ceny jsou podobné jako loni,“ sdělil iDNES.cz marketingový ředitel cestovní kanceláře Alexandria Petr Šatný.

„Naši klienti si velmi často volí týdenní i desetidenní zájezdy ve čtyř- a pětihvězdičkových hotelech. Ceny za zájezdy zůstávají stejné, nebo jsou dokonce nižší, protože v aktuálně nabízených destinacích se místní hoteliéři a dodavatelé služeb snaží turistům nabídnout něco atraktivního, aby na daná místa přijeli,“ vysvětlila tisková mluvčí cestovní kanceláře Blue Style Jana Ondrejechová.



V hotelu jen s jinými Čechy

Češi se musí v zahraničí připravit na spoustu změn, mezi které patří rozestupy v jídelnách, na plážích či u bazénů nebo roušky při přepravě v hromadné dopravě. „U bufetových stolů bude stát personál a hostům bude jídlo nabírat tak, aby se jej hosté nedotýkali,“ popsal další novinku Šatný. Na druhou stranu se v letoviscích i na plážích očekává mnohem méně lidí, což je obrovská výhoda.

Zákazníci cestovních kanceláří upřednostňují v době pandemie co možná nejbezpečnější cestování, na což reagují i cestování kanceláře. CK Alexandria například připravila zcela nový produkt „Dovolená na výsostném českém území u moře“. Vybrané hotely a penziony u moře budou v letošním létě sloužit pouze českým zákazníkům cestovní kanceláře.

„Žádní cizinci z třetích zemí, žádné míchání turistů. Naši zákazníci si tak mohou užít svou dovolenou v maximálním komfortu a vyhnout se davům turistů mnoha národností, které by potkali v jiných hotelech. Jedná se o hotely a penziony, se kterými se nám podařilo domluvit exkluzivní kontrakty pro naše zákazníky přijíždějící z ČR. Jiné hosty nebudou přijímat. Dále jde o vybrané hotely z naší vlastní sítě, kde jsme se nově rozhodli neubytovávat turisty přijíždějící z jiných zemí,“ uvedl Šatný z CK Alexandria.

I když je mezi Čechy největší zájem o evropské destinace, cestovní kanceláře již nyní evidují řadu dotazů týkajících se zájezdů do zemí mimo EU. „Klienti se ptají například na země severní Afriky, zejména pak Egypt a Tunisko. My jsme připraveni, jakmile to situace dovolí, začít tyto a další destinace okamžitě nabízet,“ dodala Ondrejechová.