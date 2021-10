Potrubí Nord Stream 2 se naplnilo plynem, čeká ale na schválení úřadů

První rameno plynovodu se nyní naplnilo zhruba 177 miliony metrů krychlových technického plynu. Ten je potřeba k udržení tlaku uvnitř potrubí pro budoucí přepravu plynu. K naplnění druhého ramene se v současnosti konají přípravy.



Rusko naléhá, aby se Nord Stream 2 rychle uvedl do provozu, poukazuje přitom na vysoké ceny zemního plynu v Evropě. Ruský prezident Vladimir Putin minulý týden v Moskvě řekl, že dodávky touto cestou by situaci na trhu usnadnily.

Kritici se však obávají, že by Rusko mohlo zneužít plynovod pro geopolitické účely. Připravil by totiž Ukrajinu o postavení důležité tranzitní země. Nord Stream 2 vede po dně Baltského moře z Ruska rovnou do Německa.

Plynovod Nord Stream 2 zdvojnásobí kapacitu vývozu ruského plynu po dně Baltského moře do Evropy a má roční kapacitu 55 miliard metrů krychlových plynu. To by stačilo k pokrytí spotřeby asi 26 milionů německých domácností. Plyn z projektu Nord Stream 2 bude využívat i Česká republika, která má k němu napojení prostřednictvím nového plynovodu Eugal.