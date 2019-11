Menší prodejci v USA bojují s konkurencí. Nabízejí cvičení přímo v obchodech

Konkurence v prodeji potravin je v USA čím dál tím tvrdší. Jak uvedl portál KOAM News Now, počet supermarketů v USA stále klesá. Jen loni jich ubylo o 1,3 % na méně než 25 tisíc a podle předpokladů bude jejich počet klesat i v dalších letech. Podle analytické společnosti Inmar Analytics se v příštích pěti rocích jejich počet sníží přibližně o dalších 6 %.



Menším prodejcům tedy nezbývá jim tedy nic jiného než lákat zákazníky na více než jen prodej jídla. Nejnovějším trendem v USA jsou lekce jógy nebo fitness provozované přímo v obchodech. Menší prodejci doufají, že přilákají věčně spěchající zákazníky, když jim nabídnou něco, co by on-line v žádném případě nezískali. Na svém webu o tom píše CNN.

Menší obchody s potravinami vidí příležitost právě v prudce rostoucím fitness průmyslu, který je jednou z mála obchodních oblastí, která ještě nebyla kanibalizována Amazonem. Jejich nápad potvrzují i nejnovější statistiky, které tvrdí, že za poslední čtyři roky se členství Američanů ve fitness studiích ve Spojených státech zvýšilo o 70 %.



Například síť supermarketů Hy-Vee z Iowy se proto spojila s fitness studiem OrangeTheory, aby společně vytvořily studia, která by byla součástí dvou z jejich obchodů. V Morristownu v New Jersey zase otevřela společnost ShopRite obchod spojený s fitness studiem. V něm svým zákazníkům nabízí kurzy jógy a zumby spolu s věrnostními kartami obchodu. Vlajková loď sítě Whole Foods v Austinu v Texasu se zase pro změnu spojila s fitness studii, které vyučují spinning či jógu. Její zákazníci si tak budou moci lekce vychutnat přímo na střeše obchodu.

Bez inovací to nejde

„Prodejci potravin chápou, že pro to, aby lidi přivedli zpět do obchodů, musí udělat něco víc. Chtějí tak využít faktoru společných zážitků v obchodech,“ vysvětluje ředitel poradenské společnosti Streetsense Jamie Sabat.



„Ačkoli je spojování obchodů s fitness studii stále v počátečních fázích, zakládání tělocvičen má smysl hlavně pro prodejce zdravých potravin,“ říká analytička společnosti Kantar Retail Diana Sheehanová. Ta mimo jiné také předpovídá, že ke konceptu se v budoucnu připojí i další řetězce supermarketů.

„Pořád hledáme nové partnery a inovace, které osloví naše zákazníky a jejich stále se měnící životní styl,“ vysvětlil generální ředitel řetězce Hy-Vee Randy Edeker.