Křemík zdražil o 300 procent, zamává to s výrobou aut i solárních panelů

Čína je největším producentem křemíku na světě, stojí až za 67 procenty světové produkce tohoto nerostu. V minulých letech se cena křemíku pohybovala mezi osmi tisíci až 17 tisíci jüany za tunu (27 až 57,6 tisíc korun). Nyní cena vystřelila až na 67 300 jüanů za tunu (228 tisíc korun), uvádí Bloomberg.



A důvod? Čínské fabriky stojí. Tamní vláda nařídila producentům křemíku v provincii Jün-nan, aby od září do prosince snížili svou produkci o 90 procent v poměru k srpnu. Ne že by Peking stál o to, aby čínské továrny nevyráběly, právě naopak. Jenže v současné době se Čína potýká s energetickou krizí kvůli napjatým dodávkám uhlí a přísnějším emisním standardům. Lidé si stěžují na výpadky elektřiny, nefungující semafory či výtahy a s obavou hledí na přicházející zimu. A právě proto Peking průmyslovou produkci brzdí.

S trochou nadsázky je křemík „holkou pro všechno“. Jde o jeden z nejhojnějších prvků na planetě Zemi a používá se při výrobě počítačových čipů, betonu či skla. Nepostradatelný je i v automobilovém průmyslu a u výrobců fotovoltaiky. Vyrábí se z něj totiž polykrystalický křemík, základní složka solárních panelů, díky kterému články přeměňují sluneční světlo na elektřinu.

Také jde o základní surovinu pro výrobu silikonu, z nějž se dělají lékařské implantáty, tmely, deodoranty a podobně. Skokové zdražení křemíku je proto dalším vrchovatým přilitím ohně pod kotlík světové inflace.

Kvůli nedostatku polovodičových čipů, které se vyrábějí právě z křemíku, musí i české automobilky uzavírat nebo omezovat provoz ve svých továrnách.

Zdražování suroviny se dotkne i výrobců solárních panelů. Ceny polykrystalického křemíku ve středu poskočily o 13 procent na 32,62 dolarů za kilogram (712 korun), což je nejvíc od roku 2011. Od začátku června minulého roku tento materiál zdražil o více než 400 procent. Na vině zdaleka není jen současná energetická krize v Číně. Ceny rostou i kvůli zvýšené poptávce po obnovitelných zdrojích energie a kvůli spekulacím na trhu.

„Cenové prostředí pro solární panely je v tuto chvíli velmi nervózní,“ komentuje současnou situaci Jenny Chase, vedoucí globálního solárního výzkumu BloombergNEF.