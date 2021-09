Solární panely v EU vyrobily rekordní podíl elektřiny, ale pořád je to málo

Uhelné elektrárny jsou ještě stále výkonnější, během dvou letních měsíců vyprodukovaly 14 procent evropské elektřiny. „V oblasti solární energie má Evropa za sebou rekordní léto, nicméně ještě plně nevyužila svůj potenciál,“ komentuje data Charles Moore, vedoucí think-tanku Ember pro Evropu.

„Náklady na sluneční energii se v posledním desetiletí snížily a my jsme svědky první známky evropské solární revoluce. Nicméně je před námi ještě dlouhá cesta, než solární energie bude schopná poskytnout více energie než fosilní paliva, a to i v letních měsících,“ dodává odborník.

Objem produkce solární energie v EU roste podle think-tanku Ember příliš pomalu. Zdroj dat: Ember

Mezi premianty, co se týče využívání sluneční energie, patří Nizozemí, Německo a Španělsko. Tyto státy vyprodukovaly téměř pětinu své elektřiny ze slunce. V Maďarsku solární energie vůbec poprvé překonala uhlí. Zatímco v roce 2018 stály solární panely za třemi procenty celkové maďarské elektřiny, letos to bylo dvanáct procent. Důvodem jsou podle Moora podpůrné politiky a klesající náklady na výrobu sluneční energie.

„Ukazuje to, že tam, kde je politická vůle, je rychlá dekarbonizace elektrické sítě v našich silách,“ komentuje Moore. Podobné tempo jako má Maďarsko nabralo i Estonsko. Ještě před třemi lety negenerovalo žádnou energii ze slunce, v roce 2020 představoval podíl solárních panelů na celkové elektřině více než deset procent.

Česká republika naproti tomu patří mezi země, které se zaváděním solárních panelů příliš nespěchají. Solární panely zde v červnu a červenci roku 2021 zastávaly 5,4 procentní podíl na celkové produkci elektřiny. Před dvěma lety, v roce 2019, to bylo dokonce o trochu více než letos: 5,5 procenta.

ČR: Podíl solárních panelů na produkci elektřiny v červnu a červenci 2018 4,6% 2019 5,5% 2020 4,7% 2021 5,4%



Evropská unie plánuje snížit emise skleníkových plynů do roku 2030 o 55 procent oproti roku 1990. Jenže cíl se podle mnohých politiků zdá až příliš ambiciózní. To potvrzuje i analýza think-tanku Ember. Podle ní by EU musela tempo, se kterým zavádí konkrétně sluneční energii, zdvojnásobit, aby plány na rok 2030 vyšly.