Vratná plechovka. České firmy chtějí dokázat, že povinné zálohování je možné

„Chceme aby se zálohování dostalo do celého trhu. My jsme pouze akcelerátorem, který to vyzkouší. Naší ambicí není nechávat si něco exkluzivně. Chceme si odpracovat začátek a pak to dát k dispozici všem ostatním,“ komentuje uvedení nového produktu Tomáš Jeřábek, generální ředitel společnosti Košík.cz. „Je to o probuzení diskuze,“ doplňuje tisková mluvčí Mattoni 1873 Andrea Brožová.



Společenská osvěta je podle Brožové důvodem, proč Mattoni vůbec s nápojem v plechovce poprvé od založení firmy přichází. „Nemyslíme si, že je problém v tom obalu jako takovém,“ míní Brožová. „Plechovka má spoustu využití, je velice oblíbená a my chceme vycházet vstříc našim spotřebitelům.“

Jen 35 procent plechovek vypitých v Česku končí ve tříděném odpadu. Materiál se navíc, podle specialisty na cirkulární ekonomiku Štěpána Vashkeviche nezpracovává tak, jak by měl. „Že by se z plechovky vyrobila další plechovka, k tomu bohužel v ČR nedochází,“ uvádí Vashkevich. Za posledních deset let vzrostly prodeje nápojů v plechovkách o 200 procent. Vloni se v tuzemsku prodalo přes 700 milionů plechovek.

Přitom bauxit těžený na jejich výrobu putuje do Evropy z odlehlých částí světa, například z Austrálie nebo Číny. Proto podle Vashkeviche dává větší smysl, když se celý proces recyklace víc zaměří na zálohování. „Co může být lokálnějšího než místní odpad,“ míní Vashkevich. Podle něj chybí rozvinutá infrastruktura pro zpětný odběr použitých plechovek. Šedých kontejnerů je v České republice jen zhruba devět tisíc, zatímco žlutých popelnic na plasty je 180 tisíc.

Hlavně nesešlapovat

Zálohované plechovky přichází poté, co se Mattoni a Košíku osvědčila vzájemná spolupráce. Na začátku roku uvedly zálohované PET lahve.

„Přestože nám na jaře situace s koronavirem start značně zkomplikovala, můžeme již teď říct, že deklarovaný zájem zákazníků o ekologičtější nakládání s PET lahvemi se potvrdil. Vratnou PET lahev preferuje asi sedmdesát procent zákazníků Košíku kupujících přírodní minerální vodu Mattoni,“ shrnuje Tomáš Jeřábek, generální ředitel internetového obchodu Košík.cz. „Na celkové zhodnocení si ale budeme muset ještě nějaký čas počkat,“ dodává.

Stejně jako v případě PET lahví mají zákazníci zálohované plechovky vracet nesešlapané. Kurýr je v tomto stavu odveze do skladu, kde se plechovky budou shromažďovat ve velkých kontejnerech. Možnost sešlapat lahev či plechovku pro lepší skladování v domácnostech zatím není na pořadu dne. Systém, který Košík.cz využívá, totiž nedokáže rozpoznávat porušené obaly.

Povinné zálohování není na pořadu dne

Celý proces vracení PET lahví v minulých měsících zkomplikoval koronavirus. Velká část zákazníků sice neměla problém počkat s vrácením obalu celé dva měsíce, přesto je podle Košíku prostor pro zlepšení. Do skladů společnosti se totiž vrátí „jen“ polovina až šedesát procent zálohovaných PET lahví.

„Tam máme ještě rezervu,“ uvádí Jeřábek. Podle něj je nyní nejdůležitější edukace koncových spotřebitelů. „Dnešní zákazníci vymývají kelímky, protože si myslí, že to k něčemu bude. Ale není, protože všechno končí ve spalovně,“ uvádí Jeřábek.

Podle Brožové i Jeřábka je důležité, aby bylo zálohování obalů podpořené legislativou. Takové plány ale zatím tuzemští zákonodárci nemají. V září poslanecká sněmovna odmítla návrh v rámci balíčku zákonů o odpadech o povinném zálohování PET lahví. Iniciativy z řad samotných firem, by ale podle Vashkeviche mohli pomoct. „Pokud poslanci uvidí funkční modely, tak věřím se že se to může změnit v budoucnosti,“ myslí si odborník z Institutu Cirkulární Ekonomiky.

Kam s tím

Ne všechny obchodní řetězce v zálohovaných obalech vidí cestu za ekologičtějšími zítřky. Košíku usnadňuje situaci to, že je internetovým obchodem se sítí kurýrů, kteří zálohované PET lahve a plechovky vozí do skladů. Nicméně třeba prodejny skupiny COOP by podle jejího předsedy Pavla Březiny musely řešit problém skladování i zvýšené náklady.

„Na Lipně máme prodejnu s obrovským průtokem zboží. Kdyby se do ní měly vrátit všechny PET lahve, které si tam zákazníci koupí, tak bychom vedle museli pravděpodobně postavit nějakou halu a skladovat tam PET lahve v neporušeném stavu v nějakých igelitových pytlích,“ uvádí Březina s tím, že v takovém případě by se o ekologické východisko nejednalo.

Řešení podle něj neleží ani v koupi stroje, který by lahve drtil. „Vemte si nějaké sladké pití, jako je fanta nebo sprite, které delší dobu někde leží. Zákazník ho přijde vrátit do prodejny, stroj láhev rozřízne a po celé prodejně se tak rozletí šílené množství bakterií,“ popisuje možné následky Březina.