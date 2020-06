Brit získává drahé kovy ze starých počítačů, v recyklaci vidí budoucnost

Tuny chemikálií vypouštěné do vody, zničená příroda a jezera plná jedovatých látek. I tak může někdy vypadat „odvrácená strana“ elektromobility. Těžba drahých kovů, které jsou pro jejich výrobu potřebné, je totiž mnohdy ekologii na hony vzdálená – připomenout si můžeme třeba severočínský důl Bayan Obo, jehož okolí připomíná postapokalyptický film.



Velkodůl Bayan Obo na severu Číny produkuje drahé kovy potřebné k výrobě elektroaut, plochých obrazovek, větrných turbin i materiálů využívaných pro kosmické lodě. (27. října 2017)

Výzkumníci po celém světě se tak snaží najít způsob, jak se tomuto nepříjemnému vedlejšímu jevu vyhnout. Jako jedno z možných řešení se jeví recyklace a právě na ni se zaměřují například na Univerzitě v Birminghamu. Tamní profesor Allan Walton teď založil firmu Hypromag, která potřebné drahé kovy získává ze starých počítačů.



Konkrétně se soustředí na extrakci neodymu. Tento kov se v počítačích používá v magnetech, které jsou součástí pevných disků. V elektrických automobilech je pak potřeba v motorech. Spojené království valnou většinu neodymu dováží z Číny, do deseti let by však jeho firma podle BBC mohla pokrýt až čtvrtinu britské spotřeby.



Společnost Hypromag v současnosti jedná o spolupráci s automobilkou Bentley a je z části financován z vládních grantů. Podle Waltona je to známkou toho, že by se Británie mohla v tomto ohledu „utrhnout“. Země má potenciál na to stát se v recyklaci drahých kovů světovým lídrem, tvrdí.

V takovém případě by pak nejenom pomohla životnímu prostředí, ale také by se zbavila závislosti na Číně. Ta má totiž produkci drahých kovů v současnosti v podstatě monopol. Pochází z ní až 70 procent těchto materiálů a úplně stejně pak říše středu dominuje i ve výrobě magnetů.