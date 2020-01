Svět rychlé módy je pod rostoucím tlakem. Řešením je recyklace oděvů

Oblečení od Zary nosí i španělská královna, a to je ve světě módy téměř ideální doporučení. Ani to však značku patřící pod španělskou módní společnost Inditex nemusí zachránit od vynucené změny strategie.

Zara je totiž mezi zákazníky zavedena jako takzvaný fast fashion brand. To znamená, že její oděvy se dostávají z přehlídkového mola rychle do skladů, ze skladů rychle ke spotřebitelům a od spotřebitelů rychle do odpadu. A právě tento zrychlující se kolotoč dělá podle aktivistů z módního průmyslu jednoho z nejhorších znečišťovatelů životního prostředí.

Aktivisté důrazně kritizují kulturu módy na jedno použití a požadují zvýšení cen výrobků, stejně jako mezd zaměstnancům. Jsou přesvědčeni, že pokud svět ustoupí od konceptu rychlé módy, ušetří to spoustu energie a vody, píše na svém webu německá televize Deutsche Welle.

Spotřebitelé pro udržitelné oblečení

„Spotřebitelé ohleduplní k životnímu prostředí budou svůj tlak neustále zvyšovat,“ soudí španělská módní odbornice Carmen Valorová. Ta věří, že v letošním roce dojde k nárůstu tzv. kruhové ekonomiky zaměřené na recyklaci.

„Svět módy je pod tlakem. Spotřebitelé chtějí, aby se značky více zaměřily na udržitelnost a méně na svůj růst. Vzhledem k současnému konkurenčnímu prostředí je to však velmi těžké,“ říká Valorová. Ve většině zemí včetně Španělska se firmy z oděvního průmyslu potýkají s platební neschopností. Inditex je společnost obchodovaná na burze, a proto jí rostoucí tržby pomáhají zvyšovat cenu akcií.

Jak uvedl deník Economic Times, Zara v loňském roce slíbila, že veškerá použitá bavlna, len a polyester budou do roku 2025 ekologické. Jenže i když společnost stále investuje do skladovacích technologií, nestačí to. „Je potřeba ovlivnit celou výrobní a dodavatelskou síť, kde jsou častým problémem špatné pracovní podmínky,“ poznamenává Valorová.

Pokud se má oblečení ve velkém množství recyklovat, musí být kvalita materiálu, z něhož je vyrobeno, vysoká. Bohužel vysoká kvalita a rychlá móda spolu obvykle nemají nic společného. Inditex to chce změnit. Další z jeho značek, Massimo Dutti, proto nabízí prvotřídní oblečení za dostupnou cenu.

Recyklace v centru pozornosti

Inditex je ve Španělsku módním a technologickým kolosem. V prvních devíti měsících roku 2019 se jeho tržby zvýšily o 7,5 % na 19,8 miliardy eur, zatímco zisk stoupl o dvanáct procent na 2,7 miliardy eur.



Společnost je jedním z mála hráčů, kteří mají finanční zdroje na podporu technologie recyklace. Alespoň je o tom přesvědčen španělský módní expert Jose Nueno. Mezi ty další řadí Adidas, Nike, Kering nebo LVHM. „Věřím, že letos by mohl konečně prorazit trend půjčování oděvů místo jejich nákupu. Tento koncept byl v USA testován deset let a nyní konečně přichází i do Evropy,“ soudí Nueno.

Například barcelonská společnost Pislow nabízí zákazníkům k pronájmu dva módní kousky měsíčně podle jejich představ za 39 eur, tedy v přepočtu asi tisíc korun. Po čtyřech týdnech se oblečení odešle zpět do společnosti, která jej vyčistí pro dalšího klienta. „Kromě toho je v mnoha zemích, včetně USA, vidět návrat krejčích, kteří se specializují na vylepšování starého oblečení,“ zdůrazňuje Nueno.

Spotřebitelé musí přehodnotit své chování

Firma Inditex, která společně s desítkami dalších firem před několika měsíci podepsala takzvaný Fashion Pact, tedy jakýsi globální závazek textilních firem ke splnění environmentálních cílů, čelí velkým výzvám. Velké nebezpečí jí hrozí spolu s rostoucím úspěchem secondhandového zboží. Ty však odborníci na udržitelnou módu jedině vítají. „Právě v této oblasti vidíme rostoucí počet platforem, veletrhů, značek i obchodních modelů,“ předpovídá Nueno.

Jeden problém je však těžko ignorovat. „Abychom skutečně jednali udržitelným způsobem, musíme se všichni naučit spotřebovávat méně. Podle globálních odhadů se jen v USA ročně zlikviduje asi patnáct milionů tun oblečení, to je dvakrát více než před dvaceti lety,“ upozornila Valorová.