Coca-Cola hájí plasty. Bude je vyrábět dál a soustředí se na recyklaci

Plastové lahve jsou nejvhodnější, protože jsou lehké a uzavíratelné, řekla Perezová BBC. Coca-Cola coby jeden z největších producentů plastového odpadu se zavázala, že do roku 2030 bude recyklovat co nejvíce svých plastů.

Odborníci na ekologii se však domnívají, že vzhledem k obrovskému množství nebude možné všechny plasty k recyklaci shromáždit a většina stejně skončí na skládce.

Firma ročně vyprodukuje okolo tří milionů tun plastových obalů, v přepočtu se jedná zhruba o 200 tisíc lahví za minutu. Podle organizace Break Free from Plastic byla v roce 2019 Coca-Cola společnost s největším počtem vyprodukovaných plastových obalů zamořujících planetu. Podle Perezové je to něco, na čem se musí do budoucna pracovat, ale úplné zrušení plastových lahví není řešením.

„Úplný zákaz plastových lahví by mohl zásadně ovlivnit vnímání značky zákazníky a výrazně snížit prodej. Navíc přechod od plastů ke skleněným a hliníkovým lahvím by přispěl ke zvýšení uhlíkové stopy naší firmy,” dodala Perezová. Coca-Cola se chce v příští dekádě zaměřit především na druhé využití recyklovaných plastů a spolupráci s proenviromentálními neziskovými organizacemi.

„Budeme se snažit vylepšit naše stávající obaly a recyklovat co nejvíce to bude možné. Nemůžeme udělat rychlé rozhodnutí a plošně zakázat plastové obaly. Když budeme podnikat malé krůčky, naši zákazníci se na ně postupně adaptují,” říká šéfka marketingu. „Obdivuji snahu a zapálení všech aktivistů. Například mladá Melati Wijsenová, která se svou sestrou Isabel loni dosáhla úplného zákazu používání plastových brček a tašek na indonéském ostrově Bali, je úžasným vzorem,” svěřila se.

Dodala, že k dodržení slibů, které se týkají recyklace a snížení negativních dopadů na životní prostředí, by Coca-Cola nemusela čekat do roku 2030. „Čím dříve toho dosáhneme, tím lépe,” uzavřela Perezová.