Pětina světové produkce. Coca-Cola ročně vyrobí 3 miliony tun plastu

Tempo, jakým Coca-Cola vyrábí plastové lahve, je odhadem přibližně 200 000 za minutu, informuje britský list The Guardian. Kdyby to byly všechno půllitrové lahve a postavily se na sebe, mohla by se Coca-Cola za asi čtrnáct a čtvrt hodiny dostat do výšky, ve které kolem Země oblétají družice.



Protože firma zveřejnila pouze váhu plastu, který vyrobila za rok 2017, můžeme jen odhadovat, kolik lahví to ve skutečnosti bylo. Kdyby se jednalo o výše zmíněné 500mililitrové, bylo by to za rok 108 miliard lahví. To je téměř pětina celosvětové produkce, činící cca 500 miliard lahví.



Data společnosti zprostředkovala Nadace Ellen MacArthurové, která se snaží urychlit a usnadnit firmám přechod k cirkulární ekonomice. Tedy modelu, který staví na 100procentní recyklovatelnosti. MacArthurová se také snaží přesvědčovat vlády jednotlivých států, aby se k její iniciativě připojily.



Coca-Cola se zveřejněním dat o odpadu zařadila mezi 31 velkých firem, které podobná data zveřejnily. Mezi nimi potravinářský gigant Nestlé nebo firma Mars. Zatím tak však neučinila většina velkých společností, včetně největšího konkurenta Coca-Coly – PepsiCo, nebo Walmartu, který chce podmínky cirkulární ekonomiky splnit do roku 2025.



V roce 2030 vše recyklované

Coca-Cola chce do roku 2030 začít fungovat podle pravidel tzv. cirkulární ekonomiky. To znamená především to, že za každou lahev, kterou vyrobí, zrecykluje jednu starou. V podstatě by se tak měla vytvořit nekonečná uzavřená smyčka, ve které nevzniká žádný odpad.



Sliby ohledně omezování množství odpadu, který vytvoří, jsou teď mezi velkými korporacemi relativně obvyklé, tvrdí americká televize CNN. Kromě ujištění zákazníků a investorů, že mají zájem o životní prostředí, tak totiž také mohou lépe kontrolovat své dodavatelské řetězce.



Cena recyklovaných materiálů je totiž předvídatelnější a stabilnější, než cena surovin. „Nestabilita trhu se surovinami přitom nejspíš bude dál růst,“ řekla CNN loni v červenci Bridget Croke z investorské firmy Closed Loop Partners. Firmy pak nemusí trh tak aktivně sledovat a nejsou na situaci na něm odkázány.



K cirkulární ekonomice si začínají nacházet cestu i některé velké obchodní řetězce působící v Česku. Lidl by do roku 2025 rád snížil množství plastů u výrobků svých značek o 20 % a Tesco by příští rok mělo odstranit všechny těžko recyklovatelné obaly. Řetězec Penny pak na začátku ledna úplně přestal nabízet zákazníkům plastové tašky.

VIDEO: Co se děje v Česku s plastem, který vyhodíme do žlutých kontejnerů:

VIDEO: Má cenu třídit? Toto dělají s plastem ze žlutých popelnic Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu