Coca-Cola investuje do skleněných lahví, vinaři nemají do čeho plnit víno

Oliver Schell vlastní rodinné vinařství v německém regionu Ahr. Již minulý týden byl připraven naplnit své první láhve vínem z loňského roku. Bohužel ale zjistil, že „schlegelflaschen“, elegantní dlouhé láhve, které obvykle používá pro své víno, již nejsou k dispozici. Plnění ve vinařství Schell musí být proto odloženo. „Máme víno připravené ve sklepě, ale nemůžeme ho dostat k našim klientům,“ postěžoval si Schell. Dodává, že za deset let, co se pohybuje ve vinařském byznysu, se s tímto problémem ještě nesetkal.

„Pro mnoho vinařů v Německu nastal čas dát víno konečně do lahví. Skláři ale nejsou schopni vyrobit dostatek lahví,“ potvrzuje problém mluvčí Sdružení zemědělců a vinařů z oblasti Porýní-Falc Andreas Köhl. Podle Köhla chybí hlavně litrové zelené lahve. V Porýní-Falcu je přitom okolo 4900 vinařství, které potřebují lahve.



Minulý rok byl ve vinařství velmi dobrý, a to nejen v Německu. Výroba vína v Evropě se zvýšila téměř o 20 procent. V loňském roce bylo sklizeno o 14 procent více hroznů v Itálii a o 17 procent více ve Francii. „Znamená to o 20 až 27 milionů hektolitrů více než v roce 2017. To s sebou zákonitě přináší vyšší poptávku po lahvích,“ vysvětlil Ernst Büscher z Německého institutu pro víno. Normálně by podle něj němečtí producenti vína nakoupili láhve u jiných evropský dodavatelů. Letos to ale není možné.



Nedostatečné kapacity

Problémem ale není jen to, že německá sklizeň vína v roce 2018 převyšuje všechna očekávání. „Dalším problémem je konsolidace výrobců skleněných lahví v průmyslu,“ říká Büscher. Kdysi bylo více malých sklářů. Velcí mezinárodní skláři poptávku nezvládají uspokojovat, protože se zaměřují na výrobu pouze jednoho konkrétního typu lahve. Vinaři přitom poptávají různorodé typy lahví.

Podle údajů Spolkové asociace německého sklářského průmyslu (BV Glas) je v Německu 10 velkých výrobců skla, kteří působí v 31 lokalitách. Produkují kolem 20 procent celkových výstupů sklářského průmyslu.

„Sklářská výroba je velmi tvrdá. Pracuje se po celý rok v režimu 24/7. Když vznikne dodatečná poptávka, pracovní dobu už není kam navyšovat,“ vysvětluje výkonný ředitel sklářské firmy Wiegand-Glas Nikolaus Wiegand.

Společnost v letošním roce získala více zakázek než obvykle, ale nemohla je uspokojit všechny. Její sklárny totiž nedokážou vyrobit více než 2,8 miliardy lahví ročně.

Návrat ke starému dobrému sklu

Poptávka po sklářských výrobcích se podle Striegnitze v posledních letech podstatně zvýšila, a to nejen kvůli lahvím na víno, ale také kvůli lahvím na lihoviny. „Zákazníci se chovají ekologičtěji. Světem hýbe trend přechodu od plastu ke sklu,“ říká Striegnitz.

A pak je tady zvyšující se poptávka od velkých výrobců nealkoholických nápojů. „Hlavním problémem je, že jeden velký výrobce nealkoholických nápojů přechází z PET lahví zpět ke skleněným lahvím, a proto jich potřebuje obrovské množství,“ vysvětluje Büscher s tím, že výrobci skla kvůli tomu nemají rezervní kapacity pro výrobu lahví na víno.

Striegnitz potvrdil, že velký výrobce nealkoholických nápojů v oblasti Mannheimu v Německu opravdu přešel z PET lahví na sklo. „Vyrábí miliony lahví. Potřebuje asi 50 až 60 tisíc lahví za hodinu.“

Jedno jméno, které v této souvislosti odborníci zmiňují, je Coca-Cola. Společnost investuje v roce 2019 do dvou nových výrobních linek skla v Mannheimu a Lüneburgu přibližně 50 milionů eur. Linky by měly začít fungovat na podzim.

Mluvčí společnosti Coca-Cola Germany potvrdil, že spustili velkou marketingovou kampaň pro tradiční lahve Coca-Cola a navíc by chtěli začít prodávat litrové skleněné láhve Coca-Cola. „Naším cílem je dát klientům možnost volby mezi PET lahvemi a skleněnými lahvemi,“ sdělil mluvčí.

I když společnost Wiegand-Glas zatím nevyrábí láhve pro výrobce nealkoholických nápojů, o plánech společnosti Coca-Cola přemýšlí. „Sklářský stroj se nestará o to, zda vyrobí láhev na Coca-Colu nebo láhev na víno či pivo. Nakonec je to jen o tom, že vyrobíte láhev jiného tvaru nebo barvy. Stroj může vyrobit cokoliv,“ uzavírá Wiegand.