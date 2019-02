Coca-Cola chce znovu zabodovat. Do boje nasadila pomeranče

Nová příchuť se pod názvem Coca-Cola Orange objeví na pultech obchodů ve Spojených státech 25. února a bude dostupná i ve variantě bez cukru. Kromě ní testovala firma i další příchutě, malinovou, citronovou a zázvorovou. Ty však nakonec na trh neuvedla.

Na rozdíl od dietních nápojů, u kterých americká firma s chutěmi ve velkém experimentuje, byla řada „tradiční“ Coca-Coly v historii značky změněna jen málokdy. Naposledy tomu bylo v roce 2007, kdy se rozšířila o vanilkovou, předtím pak v roce 1985. Tehdy společnost uvedla třešňovou verzi nápoje.

Nová příchuť přichází v době, kdy Coca-Cola bojuje se stále se zmenšujícím počtem zákazníků. Američané totiž v posledních letech pomalu přestávají nakupovat kofeinové nápoje. Podle průzkumů pak již dokonce nakupují více neperlivé balené vody než sodovky, informuje deník USA Today.

Nová příchuť má pravděpodobně za úkol značku v očích zákazníků oživit. Coca-Cola navíc během posledních let čelí silné kritice. Podle některých kritiků totiž s firmami jako Pepsi nebo McDonald´s kvůli zvýšení prodejů aktivně podporuje nezdravý životní styl.

„Když jsme se podívali na naše portfolio příchutí, uvědomili jsme si, že tu máme nezpracovaný diamant,“ řekla Kate Carpenterová z Coca-Coly. „Prodeje třešňové i vanilkové Coly – a jejich dietních variant – v posledních letech výrazně rostly, a to i přes malou marketingovou podporu,“ dodala.

Pomerančová příchuť má potenciál příjmy společnosti značně vylepšit. Většina testujících si ji totiž podle firmy nejlépe vychutnala v kombinaci s tradiční Colou, na rozdíl od předchozích příchutí, kterými zákazníci klasickou colu nahrazovali. To by ve výsledku mohlo znamenat vyšší prodeje obou chutí.

Ne vždy přitom byli zákazníci Coca-Coly spokojeni se změnami, které firma provádí. V roce 1985 se firma rozhodla pro uvedení tzv. New Coke (Nové Coly), která úplně nahradila Coca-Colu takovou, jakou i známe. To mezi zákazníky vyvolalo extrémně negativní reakci. Do sídla firmy tehdy podle CNN telefonovaly tisíce lidí – současným ekvivalentem by pravděpodobně byla masivní protestní akce na sociálních sítích.

Společnost tak Novou Colu musela stáhnout. Tehdy však šlo o kompletní změnu celé receptury, kdežto teď firma pouze rozšiřuje své portfolio.