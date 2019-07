Energy drink od Coca-Coly má zelenou. Firma vyhrála arbitráž s Monsterem

Dohodu společnosti uzavřely v roce 2015, informuje agentura Reuters. Nedlouho před tím totiž Coca-Cola koupila v Monsteru 16% podíl a stala se největším investorem firmy. Arbitráž, kterou Monster po oznámení Coca-Cola Energy podal, trvala téměř 9 měsíců.

Problém byl v interpretaci dohody. Coca-Cola si totiž na rozdíl od Monsteru myslela, že se jejich dohoda nevztahuje na úplně nové řady produktů, kterou Coca-Cola Energy je. V tom jí rozhodce dal za pravdu.

Společnost svůj energetický nápoj prozatím testuje v Maďarsku a ve Španělsku. Prozatím ho nabízí ve dvou variantách – s cukrem a bez cukru. „Coca-Cola Energy je energetický nápoj s 80 mg kofeinu (na 250 mililitrů). Klasická Coca-Cola je sodovka s 24 mg kofeinu (na 250 mililtrů),“ vysvětloval v březnu rozdíl mezi klasickým a novým produktem Javier Meza, šéf marketingu firmy.

„Jsme rádi, že se případ uspokojivě vyřešil a partnerství se společností Monster, kterého si vážíme, může dále pokračovat,“ řekla iDNES.cz Kateřina Eliášová z Coca-Coly. „ Zároveň můžeme plánovat také další globální růst značky Coca-Cola Energy,“ dodala.



Energetickým nápojem Coca-Cola cílí především na zákazníky ve věku od 18 do 35 let. Během příštích dvou let ho pak chce začít prodávat i v dalších zemích. Zda, a případně kdy, se mezi ně zařadí Česko, není známo. „Zařazování inovací do portfolia je zásadní strategií pro plánování našich aktivit do budoucna celosvětově i v České republice, konkrétně ale nemůžeme chystané novinky prozrazovat,“ uvedla Eliášová.