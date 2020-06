KOMENTÁŘ: Ekologie na prvním místě. Auta jsou na černé listině i po pandemii

Jak dopadne automobilový průmysl? Tento problém řeší už řadu let mnoho odborníků: techniků, ekonomů, ekologů, sociologů i politologů. Ale teď se hlavně uvažuje, jak to bude s auty po koronakrizi. Jasných a srozumitelných odpovědí ve smyslu kdy, kolik a za kolik je méně než před ní. Jen jedna přetrvala i pandemii: dopadne to špatně.