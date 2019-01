První vířivky dovážel z Číny, teď vyrábí vlastní a recyklovatelné

Podnikat chtěl tak nějak vždycky. „Když jsem si dal pět a pět dohromady, tak mi došlo, že vířivky a bazénové vybavení je to, co umím nejlépe,“ říká pětatřicetiletý Voříšek.

V roce 2011 vznikla v garáži v pražských Hájích firma Hanscraft o pěti zaměstnancích, která dovážela ze zahraničí bazénové příslušenství, solární sprchy, vířivky, elektrokola či skútry. Ty pak dále distribuovala na českém trhu.

Hlavním impulsem k tomu, aby začal Hanscraft vyrábět vlastní produkty, byly problémy se zahraničními dodavateli. Jedna z nafukovacích vířivek, kterou firma dovážela z Číny, se dostala na listinu s nebezpečnými produkty a nesměla se v Evropě prodávat.

„Šlo přitom jen o servisní nešikovnost holandského distributora. Nám to ale tvořilo 55 procent profitu společnosti,“ vzpomíná Voříšek na jednu z největších pohrom, která se během jeho podnikání přihnala. Celková únava z neustálých reklamací čínských výrobků ho přivedla k myšlence vyrábět své vlastní. „Za dobu, co jsme zajišťovali servis a opravu vířivek, jsme se poučili z chyb ostatních, protože jsme byli v přímém kontaktu se zákazníkem,“ říká Voříšek.

Bez laminátu

Místo klasických vířivek s laminátovým vyztužením začal vyrábět ekologickou verzi ze směsi polyuretanu, který tvoří nosnou konstrukci skořepiny vířivky. V Česku jsou jediní, v Evropě se inspirovali od Švédů, Maďarů a především od italských dodavatelů strojů, od kterých mají veškerou výrobní technologii.

„Oproti laminátu, který je toxický, je polyuretan snadno recyklovatelný. To je to, co nás odlišuje od ostatních výrobců. Máme skoro nulovou odpadovost. Většina odřezků jde zpět do vířivky,“ vysvětluje Voříšek.

V současnosti má firma zhruba 50 zaměstnanců a své vířivky prodává po celé Evropě. Od spuštění výroby loni v červnu do konce roku vyrobila 200 vířivek. V letošním roce má cíle vyšší – prodat na dva tisíce kusů a tím udělat z vlastních výrobků jádro svého byznysu. Prozatím totiž vlastní produkty tvoří jen 15 procent ze skoro 132milionového obratu. Stále převažuje přeprodej zahraniční wellness výbavy pro bazény.



Za vířivou vanu pro tři lidi od firmy Hanscraft zaplatí zájemci v průměru od 100 do 170 tisíc korun. Ta nejdražší pak stojí 250 tisíc korun. „To je model OKA5, patřící do řady OKA design, se kterou jsme vyhráli na veletrhu For Arch prestižní ocenění Grand Prix,“ říká Voříšek.



Pro vířivky žije. Sám si ale ve svém volném čase bublinky moc neužívá. „Chtěl jsem něco dokázat, byl jsem pořád v práci. Do vířivky jsem tehdy vlezl až dva roky po tom, co jsme je začali dovážet,“ dodává Voříšek.