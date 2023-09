Plán selhal. Lego končí se snahou vyrábět kostičky z recyklovaných lahví

Společnost Lego v pondělí dodala, že i nadále se chce věnovat možnostem výroby kostek z udržitelných materiálů. Uvědomuje si totiž, že udržitelnost je pro řadu zákazníku stále důležitější. V současné chvíli však většina výroby stojí na akrylonitrilbutadienstyrenu, látce, která se vyrábí primárně z ropy. Informoval o tom britský portál BBC.

Výroba kostek z recyklovaných lahví je podle podniku velmi náročná a v praxi by vedla ke spotřebě mnohem většího množství energií. Proto se v dalším vývoji rozhodla nepokračovat. Proces testování alternativních udržitelných materiálů ale Lego neukončilo.

Ukončení plánu na výrobu kostek z recyklovaných lahví je však podle deníku Financial Times krokem zpět ve snaze zlepšit podnikový ekologický profil. Lego každopádně nadále pracuje na objevení dostatečně odolného udržitelného materiálu, který vydrží celé generace.

„I nadále jsme odhodlání vyrábět kostky Lego z udržitelných materiálů do roku 2032. Je to pro nás velmi důležité téma. V rámci našeho úsilí o přechod na udržitelnější materiály a snížení emisí uhlíku o 37 procent do roku 2032 investujeme do roku 2025 více než 1,2 miliardy amerických dolarů (asi 26 miliard korun),“ uvedl britskému deníku BBC mluvčí společnosti Lego.

Niels Christiansen, výkonný ředitel společnosti Lego, řekl deníku Financial Times, že zatím ale neexistuje žádný jiný zázračný materiál, který by výzvy oblasti udržitelnosti vyřešil. „Testovali jsme stovky a stovky materiálů. Zatím se nám ale nic takového nepodařilo najít,“ uvedl.