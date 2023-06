Největší český svět LEGO s názvem Czech Repubrick. 1+1 vstupenka zdarma

Projít si za den několik českých hradů a zámků hned po sobě je skoro nemožné. Na výstavě Czech Repubrick, kterou najdete v resortu Amenity v Lipně nad Vltavou, se ale nemožné stává skutečností. Kromě obřích českých památek z kostek LEGO® tu můžete vidět i filmové stavby a hrdiny, fantasy modely a nejrůznější ikonické stavby.

Prohlídkou obřích modelů z kostiček LEGO® to ale nekončí. Na výstavě můžete rozpohybovat celý zábavní park, vyzkoušet zvuky zvířat v zoo-logické zahradě i rozeznít rockový koncert. Svůj vlastní časovač má horská dráha, kterou nepřehlédnete hned od vchodu. Je totiž největším funkční dráhou na světě, kterou kdy kdo postavil.

Z výstavy Czech Repubrick - Karlštejn

Doprovodný program výstavy je rozdělen na dvě části. Na nejmenší návštěvníky čekají cestovní pasy, do kterých je potřeba posbírat razítka různě poschovávaná na výstavě. Když je najdou všechna, mohou projít celnicí a stát se občany LEGO® země Czech Repubrick.

Z výstavy Czech Repubrick - Kaplického knihovna

Pro starší děti a dospělé je připravena úniková hra Temnyho parťáci: Ukradená koruna. Hra je určena pro skupiny 2-5 hráčů a jejím hlavním úkolem je za pomocí skrytých šifer a hádanek vypátrat, kam zloději ukryli ukradenou korunu. K pátrání je potřeba využít detektivní výbavu, kterou vám zdarma zapůjčí u pokladny.

Od června do konce prázdnin je výstava otevřena každý den a za každého počasí od 10 do 18 hodin. Abyste si výstavu užili, vyhraďte si alespoň 1-2 hodiny času. Stavby jsou propracované do nejmenších detailů a o skryté vtípky tu není nouze. Bude vás bavit je postupně objevovat.

Více informací najdete na webu Czech Repubrick.

Co získají členové iDNES Premium?

Vstupné na výstavu stojí 190 Kč pro děti a 250 Kč pro dospělé. Je ale možné využít i zvýhodněných rodinných vstupenek. Díky iDNES Premium při nákupu jedné vstupenky získáte druhou zcela zdarma. Stačí kliknout na zlaté tlačítko a při nákupu ukázat svůj unikátní kód.

Jak získám 1+1 vstupenku zdarma? Klikněte na zlaté tlačítko, čímž získáte svůj unikátní kód

Kód ukažte při nákupu vstupenek v Czech Repubrick v Lipně nad Vltavou



Druhou vstupenku pak získáte zcela zdarma