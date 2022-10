Lego nabízí kadibudku i s exkrementy, sběratelé jsou nadšení

Už po sedmdesát let vyrábí dánská společnost Lego ikonické stavebnice. Kromě prostých kostek, z nichž lze postavit prakticky cokoli, se v posledních letech zaměřuje i na zpracování oblíbených popkulturních značek. Lego verze se dočkali třeba Hvězdné války, Harry Potter, Piráti z Karibiku nebo postavičky z her od Nintenda (viz například náš článek).

Kostičku v podobě exkrementu si můžete pod kodovým označením 53119 koupit i samsotatně.

S nejnovějším sadou se ovšem Lego vrací s tématem, které asi spousta lidí zná z běžného života – vlakovým nádražím. Obyčejnou stavbu však návrháři dokázali vyšperkovat o drobný detail, který v komunitě fanoušků způsobil pořádný poprask. Přiložená mobilní toaleta totiž kromě záchodového prkýnka a otevíratelných dveří obsahuje i model lidského exkrementu.

V Legu na jeho výrobě rozhodně nešetřili, hnědý „muffin“ s kódovým označením 53119 je totiž tak veliký, že přečnívá okraje toaletní mísy, do které má být podle přiloženého návodu vložen.

Zatímco pro návštěvníky hudebních festivalů je podobná podívaná noční můrou, sběratelé nešetří nadšením. Lego, které si zakládá na přístupnosti všem věkovým skupinám, prolomilo pomyslnou bariéru, a tak se možná v budoucnosti dočkáme o něco realističtějších stavebních setů. Ještě přidat kostičky pro zaschlé zvratky, kaluže krve a počůrané zdi a budeme si moct vyrobit realistické modely třeba Smíchovského nádraží, parkoviště u Bulhara nebo brněnského Cejlu.