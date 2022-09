RECENZE: Lego Brawls je jako šlápnutí bosou nohou na kostičku

Aby bylo jasno, nemám nic proti jednoduchým hrám, pokud se bavíme o tom, že není nutné hodiny a hodiny studovat herní mechanismy, aby je člověk alespoň částečně pochopil. Naopak, s ohledem na můj přibývající věk a ubývající množství času vyhledávám ony projekty, které si člověk může večer pustit na půl hodiny a přesto si užít slušnou porci zábavy. Ovšem bojovka Lego Brawls ukazuje, že stále platí všeho s mírou – a to i v případě zmíněné jednoduchosti.

Na první pohled to vypadalo jako v podstatě zaručený recept na úspěch, mix Lego tematiky a Super Smash Bros., to přece musí vyjít, ne? Ne, bohužel ne. Lego Brawls jsou přinejlepším průměrem, který spíše zabaví opravdu ty nejmenší. Trošku starší hráči si uhryžou prsty nudou, protože bezmyšlenkovité bušení do pár tlačítek není zrovna něčím, co by člověka chytilo a nepustilo.

Co jiného zvolit? Jestliže máte chuť na podobný typ projektu, ovšem který je na tom po herní stránce lépe, jasnou volbou jsou samozřejmě zmínění Super Smash Bros. Ale nejsou jediní. Jsou tu i další alternativy: Brawlhalla – Slušný počet módů, postav i kompromis mezi přístupností a hloubkou herních mechanismů. Právě to nabízí tato malá, ale zábavná bojovka. Průměrná hodnocení se pohybují mezi sedmi až osmi body z deseti. Shovel Knight Showdown – Bojovková odnož kultovní hry Shovel Knight nabízí sympatické retro pojetí, dostatek bojovníků i různých módů, průměrné hodnocení podle agregátoru recenzí Metacritic je 75 %. MultiVersus – Pokud hledáte bojovku, která (stejně jako Super Smash Bros.) sází na známé postavy, pak je to právě MultiVersus. Ta využívá licencí společnosti Warner Bros. Discovery, takže se můžete těšit například na Batmana, Harley Quinn, Bugse Bunnyho, Gizma nebo třeba Toma a Jerryho. Průměrné hodnocení podle Metacritic je 80 %. Překvapivě slušná bojovka se vyloupla také z Nickelodeon All-Star Brawl, která láká například Spongeboba či Želvy Ninja.

Ano, někteří lidé přistupují k bojovkám tímto stylem. Ale většina hráčů asi bude chtít něco víc, a to bohužel Lego Brawls nenabízí. Tedy ne, pokud se bavíme o herní hloubce. Jestliže se zaměříme na obsah, v tomto případě je situace o něco lepší.

Začneme něčím, co působí zdánlivě lákavě: hra nabízí téměř 250 postaviček a stovky různých předmětů, ať už je řeč o těch, které změní vzhled vašich bojovníků nebo speciálních úderech či vozítek použitelných přímo v boji.

Zní to dobře, ale není všechno zlato, co se třpytí. Byť číslo 250 vypadá lákavě, je nutné si uvědomit, že jde o Lego figurky, které jsou v drtivé většině případů v základu stejné, jen mají různé oblečky (od piráta přes ninju až po baletku). Jsou tu určité výjimky, jako jsou dinosauři či negeneričtí hrdinové jako Owen Grady z Jurského světa, ovšem nedá se říct, že by nabídka bijců byla extrémně rozmanitá.

Co je ještě větší problém než to, že jsou si podobní, je skutečnost, že nemají specifické útoky. Všichni mají jeden základní úder a dva speciální, respektive jde o dva sloty pro různé předměty, které se nacházejí v úrovních. Není tedy možné vytvářet komba, protože speciální útoky nejsou technicky řečeno údery, ale aktivují různé vybavení.

Mimo souboje si zvolíte primární zbraň, ale to je možné pro všechny bijce. Předměty nejsou limitovány jen pro některé, takže rychle pochopíte, že ony více než dvě stovky bojovníků sice působí hezky na papíře, ale ve skutečnosti jsou rozdíly hlavně vzhledové.

Vcelku vtipné

Hračičkové si asi užijí hodiny a hodiny zábavy v případě zkoušení různé vizáže svých bojovníků, ale ti, kterým je estetično ukradené, z toho unesení jistě nebudou a pravděpodobně vsadí na předpřipravené bojovníky.

Pokud se vám bude ve hře dařit, budou se zpřístupňovat další, a stejně tak se bude rozšiřovat inventář předmětů. Pozitivem je i to, že si lze vybrat určitý typ stavebnice, z níž budou jednotlivé kousky pocházet (Ninjago, Jurský svět nebo například pirátské téma).

Je pravda, že určité předměty jsou docela zábavné a vtipné. Přece jen, ne každá bojovka vás nechá, abyste soupeře mlátili po hlavě rybou nebo vám dovolí postavit jezdce na koni proti neidentifikovanému létajícímu předmětu.

Jednotlivé arény se od sebe dostatečně liší, podíváte se na Divoký západ, mezi „emzáky“, do Jurského světa a na další místa. Některá jsou fajn, jiná působí trochu stroze a nezáživně, ale upřímně řečeno, kvůli chaosu, který pramení z toho, že v daných lokacích bojuje osm postav, nebudete mít pořádně ani čas sledovat, co je kolem vás.

Lego Brawls Lego Brawls

K dispozici je několik různých módů. V jednom je úkolem porazit v časovém limitu co nejvíce protivníků (po smrti se postavy respawnují), v dalším vítězí poslední přeživší (bijci samozřejmě neožívají) a v jiném je nezbytné udržet kontrolní bod po určitou dobu.

Jednotlivé zápasy jsou velice krátké, takže jde opravdu o projekt, který má člověka zabavit na chvíli. Ostatně, hra původně vyšla v roce 2019 na mobilních telefonech a až nyní zamířila na další platformy, s tím, že se vsadilo na cross-play.

Za dobu testování jsem neměl problém najít soupeře opravdu rychle a kromě online multiplayeru je možné hrát i u jedné obrazovky, a to až ve čtyřech lidech. Na jednotlivé střety nebylo nutné čekat dlouho, respektive protivníci byli nalezeni rychle, ale několikrát se mi stalo, že během nahrávání úrovně se ukazatel prostě „zasekl“. Někdy nepomohlo nic jiného, než hru restartovat.

Nevypadá to špatně

Jinak na tom hra technicky není špatně. Vizuály jsou slušné a na každém kroku „nekřičí“, že jde primárně o mobilní hru. Co se týče zvuků, hudba je jednoduchá, ale nenudí, zvukové efekty speciálních útoků jsou slušné. Samotné postavy, jak je u většiny (ale ne všech) her ze série Lego zvykem, zarytě mlčí.

Lego Brawls

Musím se však vrátit ke zmatku. Kvůli hromadě postav a výrazným efektům doprovázejícím speciální údery je dění někdy nepřehledné i na poměrně velké obrazovce (55 palců). Neumím si vůbec představit, jak to vypadá na mobilním telefonu, respektive jak je možné se vůbec orientovat.

Platí to především pro úrovně, v nichž je nutné zůstat poslední naživu. Tam je záběr na celé bojiště (v případě jiných módů jen na jeho část) a upřímně řečeno jsem měl problém někdy vůbec najít svého bijce. A ne, není to jen tím, že ve svém pokročilém věku už nevidím nejlépe.

Dobrou zprávou je, že byť mají Lego Brawls mobilní kořeny, hra neobsahuje mikrotransakce. Jinak je však těžké najít velké pozitivum. Vzato kolem a kolem jde o průměrnou hru, která malé a nenáročné hráče asi zabaví, ale v žánru se dají najít jiné podobně lehce přístupné kousky, ovšem s propracovanějšími herními mechanismy.